Browni tadında ıslak kek yapmak istiyorsanız bu tarifi muhakkak deneyin! İçi kesinlikle kuru kalmayacak

Browni tadında içi yumuşacık ve lezzet patlaması yaşatacak bir ıslak kek yapmak istiyorsanız, bu tarif damaklarınızı şenlendicek. Mükemmel bir ıslak kek tarifi sizlerle... İçi kuru kalmayacak, ağzınıza attığınız zaman dağılacak lezzetli mi lezzetli bu tarifi evde kolayca yapabilirsiniz.

Browni tadında ıslak kek yapmak istiyorsanız bu tarifi muhakkak deneyin! İçi kesinlikle kuru kalmayacak
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Browni tadına benzeyen yumuşacık ıslak kek yapmak istiyorsanız tam olarak doğru tariftesiniz!Çay saatlerinizi şenlendicek olan, klasik ıslak kek tarifini bir kenara bırakın ve bu tarifi deneyin... İçi kesinlikle kuru kalmayacak, ağzınıza attığınız zaman lezzet bombardıman yaşayacağınız özel günlerimizin vazgeçilmezi olacak mükemmel ıslak kek tarifi sizlerle!

Çay saatlerinizi kurtaracak, mis gibi kokan içi yumuşacık ıslak kek tarifini bir kere denediğinizde sürekli yapmak isteyeceksiniz. Bu tarifi yalnızca browni tadında değil aynı zamanda da içi hiçbir zaman kurumayan lezzet patlaması yaşatan mükemmel bir tatlı...

BROWNİ TADINDA ISLAK KEK MALZEMELER

  • 3tane yumurta 
  • 1.50 su bardağı ölçüsünde süt
  • 1.5 su bardağı ölçüsünde şeker
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kakao
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 2 su bardağı ölçüsünde elenmiş un 
Üst Sosu için;
  • 1 su bardağı ölçüsünde kakaolu karışım 
  • 1.50 su bardağı ölçüsünde süt 
  • Üzeri için ceviz 

ıslak kek tarifi

BROWNİ TADINDA ISLAK KEK YAPILIŞI 

  1. Şeker ve yumurta iyice çırpılarak ardından sıvı yağ, süt ve kakao eklenerek tekrardan çırpma işlemine devam edilir.
  2. Kekimizi güzelce uzatmak için bir su bardağı ölçüsü kadar karışımdan ayrılır. kalan karışıma ise vanilya, kabartma tozu ve elenmiş un eklenerek kek hamuru oluşturulmaya başlanır.,
  3. Yağlanmış olan bir tepsi 170° önceden ısıtılır. Ardından karışım eklenerek fırına sürülür. 
  4. Yaklaşık olarak 35 dakika boyunca kontrollü şekilde pişirilir. 
  5. Fırından çıkan kekin ise ilk sıcaklığı çıktıktan hemen sonra yani ortalama 10 dakika sonra güzelce dilimlenmiş olan kekin üzerine ise ılımış olan sos her yerine gelecek şekilde dökülür.
  6. Üzerine ise iri parçalanmış ceviz parçaları serpiştirilir. Dilerseniz burada farklı bir süsleme de kullanabilirsiniz.
  7.  Kekin sosunu güzelce çekmesi için 2 3 saat dinlendirin ve sonra servis edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun...
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