Browni tadında ıslak kek yapmak istiyorsanız bu tarifi muhakkak deneyin! İçi kesinlikle kuru kalmayacak

Browni tadına benzeyen yumuşacık ıslak kek yapmak istiyorsanız tam olarak doğru tariftesiniz!Çay saatlerinizi şenlendicek olan, klasik ıslak kek tarifini bir kenara bırakın ve bu tarifi deneyin... İçi kesinlikle kuru kalmayacak, ağzınıza attığınız zaman lezzet bombardıman yaşayacağınız özel günlerimizin vazgeçilmezi olacak mükemmel ıslak kek tarifi sizlerle!

Çay saatlerinizi kurtaracak, mis gibi kokan içi yumuşacık ıslak kek tarifini bir kere denediğinizde sürekli yapmak isteyeceksiniz. Bu tarifi yalnızca browni tadında değil aynı zamanda da içi hiçbir zaman kurumayan lezzet patlaması yaşatan mükemmel bir tatlı...

BROWNİ TADINDA ISLAK KEK MALZEMELER

3tane yumurta

1.50 su bardağı ölçüsünde süt

1.5 su bardağı ölçüsünde şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı ölçüsünde elenmiş un Üst Sosu için; 1 su bardağı ölçüsünde kakaolu karışım

1.50 su bardağı ölçüsünde süt

Üzeri için ceviz





BROWNİ TADINDA ISLAK KEK YAPILIŞI