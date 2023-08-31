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Bu 5 özellik siz de varsa tebrikler! Etrafınızdaki en zeki kişi olabilirsiniz

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Bu 5 özellik siz de varsa tebrikler! Etrafınızdaki en zeki kişi olabilirsiniz
sadece solaklar değil bu özelliklere sahip kişilerde dahiler arasında işte o özellikler...

BU 5 ÖZELLİĞE SAHİP İNSANLAR DAHİ KATEGORİSİNDE

Dahi olmak bir çok kişinin olmak istediği kategorilerden biri. Dünya nüfusunun belli bir kısmı bu dahi insanları oluşturuyor. Bilim tarafından kanıtlanan bir örnekte sol elini kullanan yani solak olan kişilerin dahi olduğu yönünde. Ancak dahi olmak için tek kriter solak olmak değil. Bilim adamları çarpıcı bir araştırmayı ortaya koydu.

Belli özellikleri taşıyan kişilerin dahi kategorisinde olacağı ifade edildi. İşte o özellikler…

Bu özellikleri taşıyan kişiler gizli dahi olabiliyor. İşte o özellikler…

1-AŞIRI DÜŞÜNMEK


Aşırı düşünme stres, kaygı veya depresyonla ilişkilendirilse de bilim adamları bunun tam tersini söylüyor. Aşırı düşünen kişilerin dahi olabileceği ifade ediliyor. Aşırı düşünme ve endişe dahi insanların özelliklerinden biri olarak belirtiliyor.

şok

2-BAZEN ÇOK GÜÇLÜ BAZEN ÇOK GÜÇSÜZ HİSSETMEK

Bazen güçlü bazen güçsüz hissetme bilim insanlarına göre bir dahilik belirtisi.

deprem

3-SIKÇA HAYAL KURMAK

Günlük hayat içerisinde sıkça hayal kuran kişiler dahi olabilirler. Araştırmalar bunu gösteriyor.

4-BOŞ DURDUĞUN ZAMANLARDA KÖTÜ HİSSETMEKaltın

 

Hiçbir iş yapmadığı anda kendini kötü hisetme özelliği bazı insanlarda daha fazladır bu tarz insanlar da dâhiler arasında yer alıyor.

5-KENDİ KENDİNE KONUŞMAKkredi

 

Dahi olmanın bir başka özelliği ise kendi kendine konuşmak evet yanlış duymadınız kendi kendine konuşan kişiler dâhiler arasında.

Yaşam
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