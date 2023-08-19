Bu 5 ülke dışında her yer yerle yeksan olacak! Kıyamet senaryosunun tablosu açığa çıktı

Kıyamet Senaryosuna Karşı Güvende Olabilecek 5 Ülke Açıklandı

Bilim insanları, dünya çapında olası bir çöküş senaryosunda en güvenli sığınak olarak görülebilecek 5 ülkeyi belirledi. Bu ülkeler arasında Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere, İrlanda ve Avustralya'nın Tazmanya eyaleti yer alıyor. İşte detaylar...





YENİ ZELENDA JEOTERMAL VE HİDROELEKTRİK ENERJİ KAYNAKLARINA SAHİP

Yeni Zelanda, jeotermal ve hidroelektrik enerji kaynaklarına sahip olması, geniş tarım alanlarına ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması nedeniyle bu listede ilk sırada yer alıyor. Bu özellikler, kıyamet durumunda sürdürülebilir enerji ve gıda kaynaklarının sağlanabilmesi için önem taşıyor. İşte diğer ayrıntılar...





İzlanda, volkanik aktiviteler ve temiz enerji kaynaklarıyla biliniyor. Bu faktörler, enerji üretimini sürdürülebilir hale getirme açısından İzlanda'nın avantajını oluşturuyor. İzlanda'nın kıyamet senaryosunda da yaşanabilir bir ülke olarak öne çıkmasının nedeni, doğal kaynaklara dayalı enerji üretiminin sürdürülebilirliği.

İngiltere ve İrlanda, gelişmiş altyapıları, ekonomik çeşitlilikleri ve sağlık hizmetleri gibi faktörlerle listede kendilerine yer buluyor. Bu ülkelerin kıyamet sonrası yaşamı sürdürme kapasiteleri ve çeşitlilikleri, onları güvenli sığınaklar olarak öne çıkarıyor.

Avustralya'nın Tazmanya eyaleti ise izole bir coğrafi konuma sahip olması nedeniyle bu listede yer alıyor. İzolasyon, dış etkilere karşı daha dirençli olma potansiyelini artırabilir.

Sonuç olarak, bilim insanlarının belirlediği bu ülkeler, potansiyel kıyamet senaryolarında ayakta kalma ihtimalinin yüksek olduğu bölgeler olarak dikkat çekiyor. Bu ülkelerin sürdürülebilir enerji, gıda kaynakları ve altyapılarıyla öne çıkması, onları güvenli sığınaklar olarak değerli kılıyor.

Uzmanlar Uyarıyor: Uygarlık Tehlikede!

Araştırmacılar, karmaşık enerji tabanlı küresel ekonominin yol açtığı çevresel zararlar nedeniyle insan uygarlığının tehlikede olduğunu belirtti. Bu çöküş durumunda en güvenli ülkeleri belirlemek amacıyla yapılan çalışmada Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere, İrlanda ve Avustralya'nın Tazmanya eyaleti öne çıktı.

Yeni Zelanda'nın jeotermal enerjiye, geniş tarım alanlarına ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması nedeniyle bu listede ilk sırada yer aldığı görülüyor. İzlanda ise volkanik aktiviteler ve temiz enerji kaynaklarıyla öne çıkarken, İngiltere ve İrlanda'nın gelişmiş altyapıları ve ekonomik çeşitliliği bu listeye girmelerini sağlıyor. Avustralya'nın Tazmanya eyaleti ise izole coğrafi konumu sayesinde bu listeye dahil ediliyor.

Araştırmada ayrıca milyarderlerin Yeni Zelanda'da sığınaklar için arazi satın aldığı bilgisi yer alıyor. Bu ülkenin sınırlarının korunabilirliği ve ılıman iklimi, tercih edilme sebepleri arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, İngiltere'nin ise listeye girmesini şaşırtıcı bulduğunu belirtiyor. Ülkenin nüfus yoğunluğu ve dışa bağımlı üretimi gibi faktörlere rağmen dayanıklılık potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor.

Araştırmacılar, çevresel yıkım, sınırlı kaynaklar ve nüfus artışının dünyanın geleceği için büyük tehditler oluşturduğuna dikkat çekiyor. Bununla birlikte, "cankurtaran sandalları" olarak tanımlanan yerlerin, toplumsal çöküşlerden daha az etkilenebilecek bölgeler olduğu belirtiliyor.

Sonuç olarak, araştırmacılar gelecekte finansal krizler, iklim etkileri, doğal tahribat ve pandemiler gibi tehditlerin art arda gelebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle güvenli ve dayanıklı bölgelerin önemi vurgulanıyor.