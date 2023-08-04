Bu 8 ilde yaşayanlar kendini eve kapatsın! Bu havalar hasta ediyor: Peş peşe uyarılar geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son verilerine göre; hava sıcaklığı Marmara'da 2-4 derece arttığı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmadığı tahmin ediliyor. Rüzgarların güney, kuzey, Akdeniz kıyılarıyla beraber güney ve doğu kesimlerden, güneyden ve bazen orta şiddette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Bölgede havanın az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor.

EDİRNE 36°C

İSTANBUL 31°C

KIRKLARELİ 34°C

KOCAELİ 35°C

EGE BÖLGESİ

Bölgede havanın az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 34°C

DENİZLİ 39°C

İZMİR 34°C

MANİSA 38°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölgede havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken iç kesimlerde hava yer yer parçalı, aynı zamanda çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz Toroslar kesiminde ise yerel olmak kaydıyla sağanak ve aynı zamanda gök gürültülü sağanak yağışların meydana gelebileceği tahmin ediliyor.

ADANA 34°C

ANTALYA 32°C

HATAY 33°C

MERSİN 34°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölgede havanın az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor.

ANKARA 34°C

ÇANKIRI 38°C

ESKİŞEHİR 34°C

KONYA 35°C

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken doğusunda kalan yerler yer yer çok bulutlu bir havaya hakim olacak. Kastamonu’nun doğusundaki yerler ile Sinop’un iç kesimlerinde ise yerel olmak kaydıyla sağanak, gök gürültülü sağanak yağışların olması bekleniyor.

BOLU 30°C

DÜZCE 32°C

KASTAMONU 33°C

ZONGULDAK 26°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Bölgede hava parçalı aynı zamanda da çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise yerel olmak kaydıyla gök gürültülü sağanak yağışlar meydana gelecek.

AMASYA 36°C

SAMSUN 28°C

TOKAT 35°C

TRABZON 28°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgede hava az bulutlu ve açık olacak. Kuzey kesimlerinde ise hava yer yer parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatleri itibariyle Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak gök gürültülü sağanak yağışlar meydana gelecek.

ERZURUM 31°C

KARS 32°C

MALATYA 36°C

VAN 30°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgede havanın az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 40°C

GAZİANTEP 36°C

SİİRT 39°C

ŞANLIURFA 39°C