Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Türkiye otomotiv sektörünü adeta alt üst edecek dev indirim kararı alınmak üzere. Hurda Teşvik Yasası ile birlikte gerekli şartları sağlayan vatandaş, ÖTV muafiyetinden faydalanacak iken, yeni alacağı aracı için sadece cüzi bir tutar ödeyecek. TBMM'ye sunulan "Hurda Teşvik Yasası" tasarısı, eski araç sahiplerine yepyeni bir araca sahip olma imkanı sağlarken, 5 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya verenler, ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre otomobil sahibi olabilecek. Bu sayede belli şartların sağlanması ile faydalanabilecek olan bu program sayesinde eski araçların çevre kirletmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Öte yandan yerli otomotiv sektörünü canlandırma hedefi de ifade edilmiş bulunuyor.

1 Milyon 300 Bin TL'ye varan indirimli araç fırsatı

Yeni yasa tasarısı, özellikle yerli üretim araçlarda daha yüksek muafiyet sağlayacak iken ÖTV muafiyeti sayesinde, bazı modellerde 1 milyon 300 bin TL'ye varan indirimler söz konusu olabilecek.

HURDA TEŞVİĞİNİN GEÇERLİ OLDUĞU ARAÇLAR

• Fiat Egea: Mevcut fiyatı 1 milyon TL civarında olan Fiat Egea'nın, ÖTV muafiyeti ile 600 bin TL'ye kadar düşmesi bekleniyor. Bu, orta segment bir araç almak isteyenler için devasa bir fırsat anlamına geliyor.

• Toyota CHR: Daha üst segmentte yer alan Toyota CHR'nin ise 2 milyon 300 bin TL olan fiyatının, ÖTV muafiyeti ile 1 milyon 300 bin TL'ye kadar gerileyeceği öngörülüyor.

• Diğer Modeller: Toyota Corolla ve Renault Clio gibi daha uygun fiyatlı modeller de ÖTV muafiyetinden nasibini alacak ve tüketiciler için çok daha cazip hale gelecek.

HURDA TEŞVİKİ YASASI NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK

Hurda Teşvik Yasası tasarısı şu an TBMM'de görüşülmeyi bekliyor. Yasanın meclisten geçmesi ve resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu yasa tasarısı, otomotiv sektöründe uzun zamandır beklenen bir adım olarak biliniyor.



