Bu bayram kurban alamayanlar dikkat! Yarı fiyatına kurbanlık satışı resmen başladı
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde zincir marketler harekete geçti. A101, Carrefour ve Migros gibi marketler, büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarını açıkladı. Vatandaşlar, fiyatların memnuniyet verici olduğunu belirtti.
İSTEDİKLERİ KİLODA KURBANLIK SATIN ALABİLECEKLER
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte yüksek fiyatlar nedeniyle kurbanlık almakta zorlanan vatandaşlar için zincir marketler önemli bir alternatif oluşturuyor. Marketler, müşterilerine istedikleri kilo, cins ve fiyat aralığına göre kurbanlık sunuyor.
A101'DEN DUYURU
A101, kurbanlık fiyatlarını şu şekilde açıkladı:
- 16-19 kg arası Karaman Koç: 6.590 TL
- Yaklaşık 20-23 kg kemiksiz et içeren büyükbaş 1/7 hisse: 8.590 TL
CARREFOUR'DAN AÇIKLAMA
Carrefour, aşağıdaki fiyatlarla kurbanlık satışı yapacağını duyurdu:
- 12-15 kilogramlık Kıvırcık Koç Kurban Paketi: 5.950 TL
- 16-19 kilogramlık Kıvırcık Koç Kurban Paketi: 6.950 TL
- Yaklaşık 20-23 kilogramlık büyükbaş 1/7 hisse kurban paketi: 9.490 TL
MİGROS'UN KURBANLIK FİYATLARI
Migros, aşağıdaki fiyatlarla kurbanlık satışı yapacak:
- Yaklaşık 12-16 kg Karaman Koç: 5.990 TL
- Yaklaşık 23-27 kg büyükbaş 1/7 hisse, kemiksiz hisse: 11.990 TL
- Yaklaşık 16-20 kg Kıvırcık Koç: 6.990 TL
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