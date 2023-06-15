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Bu bayram kurban alamayanlar dikkat! Yarı fiyatına kurbanlık satışı resmen başladı

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Bu bayram kurban alamayanlar dikkat! Yarı fiyatına kurbanlık satışı resmen başladı
Kurban Bayramı'na yaklaşık olarak birkaç gün kaldı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesemeyenler, uygun kurbanlık bulmak için araştırmalarını hızlandırdı. Son haberlere göre, süpermarket zincirlerinde kurbanlık satışları başladı. Fiyatlar, piyasa değerinin neredeyse yarısına indirilecek!

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde zincir marketler harekete geçti. A101, Carrefour ve Migros gibi marketler, büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarını açıkladı. Vatandaşlar, fiyatların memnuniyet verici olduğunu belirtti.

İSTEDİKLERİ KİLODA KURBANLIK SATIN ALABİLECEKLER

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte yüksek fiyatlar nedeniyle kurbanlık almakta zorlanan vatandaşlar için zincir marketler önemli bir alternatif oluşturuyor. Marketler, müşterilerine istedikleri kilo, cins ve fiyat aralığına göre kurbanlık sunuyor.
kurban bayramı

A101'DEN DUYURU

 A101, kurbanlık fiyatlarını şu şekilde açıkladı:

  • 16-19 kg arası Karaman Koç: 6.590 TL
  • Yaklaşık 20-23 kg kemiksiz et içeren büyükbaş 1/7 hisse: 8.590 TL

CARREFOUR'DAN AÇIKLAMA

Carrefour, aşağıdaki fiyatlarla kurbanlık satışı yapacağını duyurdu:

  • 12-15 kilogramlık Kıvırcık Koç Kurban Paketi: 5.950 TL
  • 16-19 kilogramlık Kıvırcık Koç Kurban Paketi: 6.950 TL
  • Yaklaşık 20-23 kilogramlık büyükbaş 1/7 hisse kurban paketi: 9.490 TL

MİGROS'UN KURBANLIK FİYATLARI

Migros, aşağıdaki fiyatlarla kurbanlık satışı yapacak:

  • Yaklaşık 12-16 kg Karaman Koç: 5.990 TL
  • Yaklaşık 23-27 kg büyükbaş 1/7 hisse, kemiksiz hisse: 11.990 TL
  • Yaklaşık 16-20 kg Kıvırcık Koç: 6.990 TL

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