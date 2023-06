Bu burçlar sevdiği kişiyi uçan kuştan kıskanıyor! İlişkilerde en kıskanç olan burçlar belli oldu

Burçlar insanların hayatlarına ve kişilik özelliklerine epey etki ediyor. Bu burçlar sevdiği insanları gözlerinden bile kıskanıyor! İşte en kıskanç dört burç! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EN KISKANÇ DÖRT BURÇ BELLİ OLDU

Astrolojik anlamda burçlar insanların kişilik özelliklerine ve ilişkilerine epey etki ediyor. En kıskanç olduğu bulunan burçlar Akrep burçları, Yengeç burçları, Boğa burçları ve Aslan burçları. Akrep burçları aşk duygusunu doruklarda yaşadığı için kıskançlık duygusu en yüksek burçlardan biridir. Bir sorun olmasa bile partnerini kıskanma özelliği olan Akrep burçları telefon kontrol edebilir ve şüpheci yaklaşabilir. Sürekli karşısındaki kişiyi kontrol etmek isteyen Akrep burçları karşısındaki kişi için bu kontrolleri düzenli olarak yapar. Boğa burçları ise ilişkilerinde sadık kişilerdir ve partnerlerinin de böyle olmasını isterler. Terk edildikleri zaman büyük acılar çeken Boğa burçlarının kıskançlıkları da bu dönemde artar.





Eski partnerinin hayatını ayrıldıktan sonra da araştırmaya devam eden Boğa burçları ayrılıkları kabullenmekte zorluk çekerler. Bu tavırları bazı zamanlar rahatsız edici olsa da ayrılığı kabullendikten sonra bile arada bir eski partnerine uğramayı ihmal etmezler. Yengeç burçları en çok sahiplenici burçlardan biri olarak tanınır. Ailelerine, arkadaşlarına, sevdiklerine çok düşkün olan Yengeç burçları her türlü fedakarlığı yaparlar. Partnerlerinin hareketlerinde bir değişiklik fark ettiği zaman Yengeç burçları bambaşka bir insana dönüşerek kıskançlık krizlerine girebilir. Gözleri dönen Yengeç burçları bu konunun peşine düşer ve her zaman delil aramaya başlar. Son olarak Aslan burçları da kendilerine her zaman çok güvenip kıskançlık duygularına yer vermese de bazı durumlarda kıskançlıktan gözleri dönebilir. İlişkilerinde ya da evliliklerinde sıkmayı sevmeyen Aslan burçları özel hayata saygı gösterir ancak bir ihanetle karşı karşıya kaldıkları zaman kıskançlık ve kibir öfkesi ile birlikte intikam duygusuna dönüşür. Aslan burçları aldatılmayı gururuna yediremez.