Bu burçlara bir şey söylerken 2 kez düşünün! En güvenilmez 3 burç belli oldu: Her lafı taşıyorlar

Burçlar, insanların doğuştan sahip oldukları bazı ortak özellikler belirlenir. Arkadaşlık, aile ve özel ilişkilerde başta gelen güven kriteri için o burçlar başta gelirken diğerleri ise güvensizlikleriyle bilinir. Güvenilir olmayan insanlar, hem kendilerine hem de çevrelerine zarar verir. Güven olmayan ve laf taşıyan burçlar...



İKİZLER BURCU

İkizler burcu, farklı kişiliklere sahip olarak bilinirken iletişim yetenekleri çok yüksek olan zeki ve meraklı kişilerdir. Fakat ikizler burçları kararsız ve tutarsız olabilirler. Sır saklama konusunda en güvenilmez burçların başında gelen ikizler, ikili ilişkilerde sadık kalmakta zorlanırlar.





ASLAN BURCU

En gururlu ve en egolu burçların başında gelen aslanlar, liderlik özelliğiyle fazlasıyla cömertlerdir. Aslan burçları, her zaman ilgi odağı olmak isterler ve bunun için yapamayacakları bir durum yoktur. Güvenilir olmayan aslan burçları kendi çıkarları için yalan söyleyebilirler.

AKREP BURCU

Gizemli ve tutkulu burçlardan olan akreplerin hissettikleri kuvvetli olurken akıllı ve kararlı kişilerdir. Kinci, intikamcı ve manipülatif olabilirler. Sır saklamakta iyi olan Akrep burçları, başkalarının sırlarını öğrenmek için her yolu denerler. Sevgi ve aşk ilişkilerinde ise sadık kalmakta çok iyi sayılmazlar.