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Bu burçların kalbinde hiç kötülük yok! En temiz kalpli burçlar ortaya çıktı: Onlar en yakın dostunuz olabilir

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Bu burçların kalbinde hiç kötülük yok! En temiz kalpli burçlar ortaya çıktı: Onlar en yakın dostunuz olabilir
Burçların farklı özellikleri olurken bu burçlarda ise asla kötülük olmadığı kanıtlandı. Astroloji, insanların kişilik özelliklerini ve davranışlarını belirlemek için araç olarak kullanılıyor. İyi kalpli burçlar ise haberimizde...

Kişilerin doğum tarihlerine göre belirlenen burçlarda her birinin farklı özellikleri oluyor. Fakat bazı burçların diğerlerine göre daha temiz kalbi olduğu düşünülürken araştırmalar sonucunda bu durum kanıtlandı. İşte iyi kalpli burçlar...

KOÇ BURCU

Koç burçları karşısındaki insanları da kendisi gibi iyi niyetli görürler. Kimsenin kötülüğü istemedikleri gibi akıllarından bile geçirmezler. İyiliğini aramakla meşgul olduklarından kendilerine kurulan oyunlardan bir haberlerdir.

YENGEÇ BURCU

Yumuşak ve kırılgan yapıları olan yengeç burçları, incinmeye dayanamazlar. Fakat diğer insanlara karşı savunmasız kalırken yaşadıkları durumları içlerinde biriktirirler. Saf ve niyetleri bir o kadar iyilikle devam ediyor.

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ASLAN BURCU

Aslan burçları ne kadar üzülse kırılsa da karşısında ki kişiye asla kötülük düşünmezler. Aslanlar çok temiz kalpli olup iyi niyetlerinin ekmeğini her defasında yiyorlar.

KOVA BURCU

Hayal dünyaları geniş olan kova burçlarının iyi niyetleriyle bilinirler. İnsanların gerçek niyetlerini anlayamayacak kadar masum olduklarından kandırılmaya müsaitler. 

Yaşam
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