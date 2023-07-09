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Bu burçlarla evlenmeden önce iyi düşünün! Evlendiği gibi boşanan 5 burç!

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Bu burçlarla evlenmeden önce iyi düşünün! Evlendiği gibi boşanan 5 burç!
Eğer evlenmeyi düşünüyorsanız ilk önce burcunu öğrenin! Bu burçlar evlendiği gibi boşanıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Burçlar insanların ilişkilerine büyük ölçüde etki ediyor. Evlenmeden önce çok dikkat edin, evlendiğiniz gibi boşanabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU BURÇLAR ÇOK ÇABUK BOŞANIYOR

Astroloji alanında uzman kişiler tarafından yapılan araştırmalara göre Kova, Yay, Balık, İkizler ve Koç burçları çok kolay boşanıyor. Kova burçları bağlanmaktan korkan kişilikleri nedeniyle ilişki yürütürken zorlanabilir. Aynı zamanda Kova burçları özgürlüklerine düşkündür ve evlenme ihtimalleri düşüktür. Maceracı kişilikleri geleneksel evlilik ve tek eşli olma durumlarında epey zorlar. Kova burçları hayatlarında en az bağlanma yaşayabilecekleri durumları tercih ederler. Yay burçları da flörtleşmeyi en çok seven burçlardan biridir. 

en çabuk boşanan burçlar

Sürekli seyahat etmek isteyen Yay burçları bağımsız kişilikleri sebebiyle geride kaldıkları ortamlardan çok çabuk uzaklaşır ve boşanmaktan korkmazlar. Balık burçları da romantik kişiliklerine rağmen eşlerinden duygusal olarak tatmin edilmeyi beklerler. Koşulsuz sevgi ve destek verilmediği zaman mesafe koymaktan ve boşanmaktan asla çekinmezler. İkizler burçları da arkadaş canlısı ve samimi kişilikleriyle tanınırlar. Herkesle kolayca arkadaş olabilen İkizler burçları eşleriyle bağlantı ve iletişim kopardıklarını düşündükleri an kendine yeni bir ruh eşi arama durumuna hızlıca geçebilir. Son olarak Koç burçları da gösteriş seven karakterleriyle tanınırlar. Sevgi gösterileri ve abartılı romantizmi seven Koç burçları egoları zarar gördüğü zaman uzaklaşabilir. Eğer yaptığı romantik gösteriler yeterli ilgiyi görmezse gözleri dışarı kayabilir ve ihtiyaç duydukları sevgiyi alamazlarsa boşanmaktan asla çekinmezler. 

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