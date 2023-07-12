Bu gece herkes yorganlara sarılsın! Evler buz kesecek: Bilmeyenler yandı

Siemens buzdolabı satın almak isteyenler için harika bir haberimiz var. Siemens, iQ700 ankastre buzdolabının lansmanını yaparken bu son teknoloji buzdolabıyla ilgili tüm detayları paylaştı. Peki Siemens Q700 ankastre buzdolabının teknik özellikleri nelerdir? Ne kadara satılıyor? İşte Siemens Q700 ankastre buzdolabı hakkında detaylar...

"Hayatınızı kolaylaştıran bir buzdolabı"





Home Connect uygulaması'nın Siemens Q700 dahili buzdolabınıza çeşitli şekillerde bağlanmanızı sağladığı görülmektedir. Örneğin, Siemens Q700 dahili buzdolabınızı tatil moduna almak gibi, tatildeyken bile buzdolabı ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz.

"Dondurucunuzu buzdan koruyun"

Dondurulmuş gıdaları korumak ve aynı zamanda da enerji verimliliğini sağlamak adına artık dondurucunuzun buzunu çözmenize gerek yok. Siemens Q700 dahili buzdolabındaki noFrost teknolojisinin enmi giderdiği söyleniyor. Ayrıca havayı kuru tutar. İç duvarlarda ve yiyeceklerde buz oluşumunu engeller ve buz çözme derdinden kurtarır. Siemens Q700 ankastre buzdolabı, defrost dondurucu daha verimli çalıştığı için enerji tasarrufu da sağlıyor.

"Siemens Q700 ankastre buzdolabının teknik özellikleri"

Enerji verimliliği sınıfı: E

Home Connect: Evet

Toplam kapasitesi: 467 litre

Ürün Boyutları (Y x Genişlik x Derinlik): 2125 x 756 x 608 mm

Ses seviyesi: C sınıfı 40 dB(A) re 1 pW

Ortalama yıllık elektrik tüketimi: 166 kWh/yıl

Soğutucu bölme sayısı: 4

Buzdolabı bölümünde ayarlanabilir raf sayısı: 3

Dondurucu bölme sayısı: 0

Süper soğuk: Evet

"SIEMENS Q700 Buzdolabı Fiyatı"

Entegre buzdolabı Siemens Q700, Siemens'in resmi internet sitesi üzerinden 161.030,00 TL bedelle satıldı. DETAYLAR İÇİN: http://www.siemens-home.bsh-group.com/en/