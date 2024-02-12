Bu hafta Oğlak ve Yükselen Oğlakları neler bekliyor? İşte 12-18 Şubat haftası Oğlak burcu yorumu!

Dinçer Güner'den Oğlak ve Yükselen Oğlak burcu yorumu

Bu hafta Mars, Kova burcuna giriyor ve 23 Mart'a kadar bu burçta kalıyor. Bu süreçte, finansal konularda sıradışı yollar veya yaratıcı çözümler arayabilirsiniz. Kova'nın etkisinde, teknolojik gelişmelere uygun finansal araçlar veya kripto paralar gibi farklı yatırım olanaklarına yönelebilirsiniz. Paranızı korumak ve çoğaltmak için daha atılgan ve yenilikçi olabilirsiniz. Fakat Mars'ın telaşlı ve saldırgan enerjisi, finansal riskleri ihmal etmenize veya hızlı kararlar vermenize neden olabilir. Bu da size kayıp yaşatabilir dikkat edin. Bu dönemde gelir ve gider yöntemlerinizde özgür ve bağımsız olmak isteyebilirsiniz. Ayrıca para konusunda kimseyle çatışmaya veya kavgaya girmemeye çalışın.