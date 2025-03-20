Bu Hafta Vizyona Girecek 9 Film: Kate Winslet'lı 'Lee' ve Daha Fazlası

Sinema salonlarında bu hafta 9 yeni film vizyona giriyor. Kate Winslet'ın başrolde olduğu 'Lee' dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:16
Bu Hafta Vizyona Girecek 9 Film: Kate Winslet'lı 'Lee' ve Daha Fazlası

9 Yeni Film Sinemaseverlerle Buluşuyor

Bu hafta, sinema salonlarında komediden drama, korku ve gerilimden animasyona kadar toplamda 9 film vizyona girecek. Bunlar arasında, başrolünde Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet'ın yer aldığı 'Lee' filmi öne çıkıyor.

'Lee' Filmi Nedir?

'Lee', İkinci Dünya Savaşı sırasında savaş muhabirliği yapan fotoğrafçı ve model Lee Miller'ın sıra dışı yaşamını konu alıyor. Filmin yönetmenliğini Ellen Kuras üstlenirken, başrollerinde Kate Winslet, Andy Samberg, Alexander Skarsgard, Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Noemie Merlant ve Josh O'Connor yer alıyor.

'Cennet' ve Diğer Filmler

Kırgız yönetmen Ruslan Akun'un filmi 'Cennet', 35 yaşında olmasına rağmen 8 yaşındaki bir çocuğun zihnine sahip bir adam ile annesinin hikayesini anlatıyor. Başrollerini Emil Esenaliev ve Anarkul Nazarkulova paylaşıyor.

Öte yandan, Oscar ödüllü yönetmen Peter Jackson'ın 'Yüzüklerin Efendisi: İki Kule' ve 'Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü' filmleri de yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

Komedi ve Korku Filmleri

Caner Çetiner'in yönettiği 'Zorla Güvenlik', hayatında hiç çalışmamış bir gencin annesinin baskısıyla alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak işe başlamasını konu alıyor. Filmde Evliya Aykan, Hacı Ahmet Ak, Fester Abdü ve Aslı Bekiroğlu gibi isimler yer alıyor.

Korku severler için 'Terrifier 2: Special Edition', Damien Leone imzasıyla Miles County'yi terörize eden Palyaço Art’ın dehşetini anlatıyor. Ayrıca, yerli korku filmi olarak Cengiz Kaplan'ın 'Mürre Cin Kabilesi' de izleyici karşısına çıkacak.

Animasyon Dünyasından Öne Çıkanlar

Haftanın animasyonları arasında ABD'li yönetmen Marc Webb'in Grimm Kardeşler'in ünlü masalından uyarladığı 'Pamuk Prenses' bulunuyor. Pamuk Prenses, kötü kalpli üvey annesiyle olan mücadelesini yedi cüceyle birlikte sürdürüyor.

Ayrıca, 'Paddington' serisinin üçüncü filmi 'Ayı Paddington: Ormanda Macera', Dougal Wilson yönetmenliğinde, Ayı Paddington'ın kaybolan Lucy teyzesi için Peru'ya gitme macerasını işliyor.

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