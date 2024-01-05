Bu iki ilde yaşayanların uykuları kaçacak! 7'lik deprem için teyakkuza geçildi

Son günlerde yaşanan depremler gündemdeki yerini koruyor. Maden teknolojisi ve yer bilimleri uzmanı olan Serkan İçelli, son dönemde Gümüşane'de gözlemlenen 4.3 ve 4.1 şiddetindeki depremlerin Kuzey Anadolu Fayı'na paralel faylar üzerinde meydana geldiğini ancak Kuzey Anadolu Fayı'nı tetikleyecek kadar güçlü olmadığını söyledi.





Uzman isim, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 7 büyüklüğünde deprem riski bulunduğunu belirterek aynı zamanda Yedisu Fayı'nda da 7 büyüklüğünde deprem beklenmediğini vurguladı. Yedisu fayındaki kayma oranının 6,5'u geçmeyeceğini hesapladığını anlatan İçelli, o bölgede 6.0 ya da 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini de sözlerine ekledi.

Serkan İçelli, Aşkale, Tercan ve Erzurum’da da 6.0 ve 6.5 büyüklüğünde depremlerin mümkün olduğunu ancak zamanlamasının bilinmediğini söyledi.