Bu iki otomobili almayı düşünenler aman dikkat! Öğrenince hemen vazgeçeceksiniz

ANCAP güvenlik testlerinde sıfır yıldız alan iki otomobil modeli, otomobil alıcılarının endişelerini artırdı. MG 5 ve Mahindra Scorpio, güvenlik testlerinde sıfır yıldız alarak tarihlerinde olumsuz bir iz bıraktı. ANCAP Başkanı Carla Hoorweg'in değerlendirmelerine göre, MG 5 modeli özellikle önden çarpma testinde sürücünün göğüs ve bacakları için yaralanma riskini değerlendiren 'zayıf' notlar alarak dikkat çekti.

Tam genişlikteki ön testte de arka koltuktaki yolcunun göğüs ve bacak bölgeleri için 'zayıf' notlar aldı. MG 5, aynı zamanda emniyet kemeri yüklemesi ve gösterge paneli yapısındaki potansiyel tehlikeler nedeniyle eleştirildi. Önden ve yandan çarpma testlerinde zayıf performans sergileyen araç, temel Vibe varyantının emniyet kemerleriyle donatılmamış olması gibi eksikliklerle dikkat çekti. MG 5'teki diğer eksiklikler arasında orta hava yastığının bulunmaması, şerit desteği veya kör nokta izleme sistemi eksikliği ve otonom acil durum frenleme özelliğinin sınırlı veya hiç bulunmaması yer alıyor.





ANCAP Başkanı Carla Hoorweg, Mahindra Scorpio modeline dair yaptığı açıklamada, aracın özellikle önden kayma, tam genişlikte önden, yandan çarpma ve eğik direk çarpışma testlerinden geçtiğini ifade etti. Yetişkin yolcular için alınan sonuçlar 'iyi', 'kabul edilebilir', 'marjinal', 'zayıf' ve 'zayıf korumanın bir karışımı' idi. Ancak, önemli eksiklikler arasında üst bağlama çocuk emniyet noktalarının olmaması, ön sırada orta hava yastığının bulunmaması ve bir yan darbe testinde sürücünün emniyet kemerinin açılması bulunmaktadır. Hoorweg, "MG 5 ve Mahindra Scorpio, güvenlik teklifleri açısından birkaç nesil geride. Bu durum, tüm otomobillerin eşit güvenlik seviyelerini sağlamadığını gösteren dikkat çekici bir hatırlatıcıdır" dedi. Bu iki modelin güvenlik açısından zayıf performans sergilemesi, potansiyel otomobil alıcılarını araç seçimlerinde daha titiz olmaya yöneltme potansiyeline sahiptir.