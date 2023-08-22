Bu ildekiler dikkat: Geçti zannedebilirsiniz ama henüz bitmedi!

Vatandaşlar sıcaklıkların etkisini ne zaman kaybedeceğini merakla araştırırken önemli uyarılar peş peşe yapılıyor. Bu il için tehlike henüz bitmedi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ SICAKLIK UYARILARI

Tüm ülkede rekor sıcaklıklar etkisini göstermeye devam ederken Ankaralılar da sıcaklıkların etkisiyle zor anlar yaşadı. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik ülkede batı, iç, güney bölgelerinde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üstünde seyredeceğini açıkladı.





İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 4-5 derece azalması bekleniyor. Doğu Karadeniz bölgesi, Kars ve Ardahan il çevreleri dışında ise yağış beklenmediği de öğrenildi. Marmara Bölgesi için de 3 gün boyunca kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir illeri için yağış beklentisi yok. Ankara'da hava sıcaklıkları 33-35, İstanbul'da 32-33, İzmir'de 35-36 derece sıcaklık bekleniyor. Hava sıcaklıklarında düşüş beklense de yine de yüksek sıcaklıkların beklendiği ve vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiği de söylendi.