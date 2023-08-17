Bu ilin nüfusu patlama yarattı! O ilde ise turist göçü yaşanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre iller arasında nüfus değişimleri dikkat çekiyor. Muğla, oransal bazda yüzde 26,1'lik artışla öne çıkarken, Tekirdağ ve Antalya da bu trendi takip ediyor. Bu artışın arkasında Muğla'nın turistik cazibesi ve doğal güzelliklerinin etkisi bulunuyor. Özellikle turizm sektöründeki gelişmeler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek nüfusu olumlu yönde etkiliyor.



BAZI İLLERDE NÜFUS ERİMESİ DİKKAT ÇEKTİ





Ancak Gümüşhane, Ağrı ve Ardahan gibi illerde nüfusun erimesi dikkat çekiyor. Bu düşüşün arkasındaki nedenler ekonomik faktörler ve göç hareketlerine dayalı olabilir. Türkiye genelindeki nüfus değişimleri, ülkenin demografik yapısını ve bölgesel kalkınma eğilimlerini yansıtarak, yerel yönetimler ve merkezi hükümet için stratejik planlamalarda rehber niteliği taşıyor. Özellikle nüfusu artan bölgelerde altyapı, istihdam ve sosyal hizmetler gözden geçirilirken, nüfusun azaldığı bölgelerde ekonomik hareketlilik ve istihdam yaratma politikalarına odaklanılması gerekebilir.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022 verilerine göre, Muğla, Tekirdağ ve Antalya'nın yüksek nüfus artışı yaşadığı görülüyor. Bu illeri Kocaeli, Şırnak, Yalova, Sakarya, Bursa, Kilis ve Mersin izliyor. Bu veriler, ülke genelindeki nüfus eğilimlerinin analiz edilmesi açısından büyük önem taşıyor.