Bu indirim hesap kitap yaptırmaz! Çay tutkunları demliklerini alıp o markete koştu…Evde kalanlar için ise son iki gün

CarrefourSa çay tutkunlarına hediye gibi bir indirim sunuyor. Şubat ayının başında başlayan indirimli ürünlere yetişemeyenler için ise son iki gün! Peki için CarrefourSa’nın 1-29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olan aktüel kataloğunda neler var? İşte kaçmaz fırsat ürünleri…

CarrefourSa indirim paketinde dikkat çeken ürünlerden bir tanesi Listerine Cool Mint 99,90 TL'den satışta. Üstelik 250 ml. extra hediye fırsatı da sunuyor.





Şubat ayının son indirimlerinden yararalanmak isteyenler için Duru pilavlık bulgur ise 74,90 TL den vatandaşa sunuluyor.





CarrefourSa' da avantajlı ürünler kaliteden ödün vermiyor. Elseve saç şampuanları da indirimden nasibini alan ürünler arasında 104,90 TL'den raflarda bulunuyor.





Çay tutkunları ise oldukça şanslı! Çay severler için dev indirim kampanyasında son iki gün... Lipton siyah çay 1000 gr 129,90 TL, Lipton Early Grey 1000 gr ise 149,90 TL' den satışa sunuluyor.









Çay, Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası. Sabah kahvaltısından akşam yemeğine, misafir ağırlamaktan sohbet etmeye kadar her anımızda bize eşlik eden çay, hem lezzetli hem de sağlıklı bir içecek. Çay severler için CarrefourSa’nın dev indiriminde CarrefourSa müşterileri bu fiyatlardan yararlanabilecek.

CarrefourSa' nın indirimlerinden yararlanmak için ödeme noktalarında CarrefourSa kartınızı okutmanız yeterli olacaktır. CarrefourSa kartına sahip olmayanlar ise mağazada kasiyer görevlisinden form alarak karta rahatlıkla sahip olabiliyor.





Carrefoursa’da indirimli alışveriş yapmak için son iki gün. Şubat sonu kampanyasından yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor.