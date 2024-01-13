Bu indirim şaka değil gerçek! 169,90 TL yerine kısa süre 89 TL'ye satılacak

Her hafta yaptığı indirim kampanyaları ile vatandaşın sıkı takip ettiği A101 market yeni bir promosyon kampanyası daha düzenledi. İşte detaylar…





BULAŞIK DETERJANI A101 İNDİRİMİ! 13 OCAK 2024 A101 AKTÜEL KATALOĞU

A101'in ocak ayı ortasında yayınladığı katalogda, yarından itibaren satışa sunulacak ürünler ve fiyat listesi açıklandı.

13 Ocak'tan itibaren geçerli olan A101 kataloğu yayınlandı. Buna bulaşık sabunu, çamaşır suyu, sıvı deterjan, gargara, yulaf ezmesi, bisküvi, çikolata, devam sütü, zeytinyağı, tam yağlı beyaz peynir, sosis ve kahve dahildir.

A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ

13 Ocak'tan itibaren A101'de satışa sunulacak ürünler ve fiyat listesi şu şekilde:





Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 92,50 Türk Lirası

Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 1 Litre 249 Türk Lirası

Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 Litre 235 Türk Lirası

Nescafe Gold Eco Paket Kahve 100 gr 74,90 Türk Lirası

Piliç Kokteyl Sosis 500 gr 39,90 Türk Lirası

Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 139 Türk Lirası

Milka Çikolata Çeşitleri 100 gr 29,90 Türk Lirası

Eti Finger Bisküvi 900 gr 51,90 Türk Lirası

Aptamil Devam Sütü Çeşitleri 250 gr 134,90 Türk Lirası

Ülker Kremalı Bisküvi Çeşitleri 4x61 gr 17,50 Türk Lirası

Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 gr 27,50 Türk Lirası

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 gr 27,50 Türk Lirası

ACE Çamaşır Suyu 4 Litre 79,90 Türk Lirası

Omo Sıvı Deterjan 1690 ml 109 Türk Lirası

Fairy Bulaşık Deterjanı 2600 ml 159 Türk Lirası

Calgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 ml 49,90 TL

Tukaş Kırma Yeşil Zeytin 900 gr / Siyah Zeytin 800 gr 89,90 Türk Lirası (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)

Orkid Platinum Hijyenik Ped 16'lı 59,90 Türk Lirası (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)



