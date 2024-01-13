Bu indirim şaka değil gerçek! 169,90 TL yerine kısa süre 89 TL'ye satılacak
Vatandaşın bütçesine uygun olarak ev ürünleri ya da meyve sebze indirimleri düzenleye A101 marketten yine vatandaşın uygun alışveriş yapmasını sağlayacak bir kampanya duyurusu geldi. Detaylar haberimizde…
Her hafta yaptığı indirim kampanyaları ile vatandaşın sıkı takip ettiği A101 market yeni bir promosyon kampanyası daha düzenledi. İşte detaylar…
BULAŞIK DETERJANI A101 İNDİRİMİ! 13 OCAK 2024 A101 AKTÜEL KATALOĞU
A101'in ocak ayı ortasında yayınladığı katalogda, yarından itibaren satışa sunulacak ürünler ve fiyat listesi açıklandı.
13 Ocak'tan itibaren geçerli olan A101 kataloğu yayınlandı. Buna bulaşık sabunu, çamaşır suyu, sıvı deterjan, gargara, yulaf ezmesi, bisküvi, çikolata, devam sütü, zeytinyağı, tam yağlı beyaz peynir, sosis ve kahve dahildir.
A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ
13 Ocak'tan itibaren A101'de satışa sunulacak ürünler ve fiyat listesi şu şekilde:
Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 92,50 Türk Lirası
Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 1 Litre 249 Türk Lirası
Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 Litre 235 Türk Lirası
Nescafe Gold Eco Paket Kahve 100 gr 74,90 Türk Lirası
Piliç Kokteyl Sosis 500 gr 39,90 Türk Lirası
Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 139 Türk Lirası
Milka Çikolata Çeşitleri 100 gr 29,90 Türk Lirası
Eti Finger Bisküvi 900 gr 51,90 Türk Lirası
Aptamil Devam Sütü Çeşitleri 250 gr 134,90 Türk Lirası
Ülker Kremalı Bisküvi Çeşitleri 4x61 gr 17,50 Türk Lirası
Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 gr 27,50 Türk Lirası
Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 gr 27,50 Türk Lirası
ACE Çamaşır Suyu 4 Litre 79,90 Türk Lirası
Omo Sıvı Deterjan 1690 ml 109 Türk Lirası
Fairy Bulaşık Deterjanı 2600 ml 159 Türk Lirası
Calgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 ml 49,90 TL
Tukaş Kırma Yeşil Zeytin 900 gr / Siyah Zeytin 800 gr 89,90 Türk Lirası (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
Orkid Platinum Hijyenik Ped 16'lı 59,90 Türk Lirası (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)