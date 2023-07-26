Bu karar boşanmaları artırır! Eşinden habersiz bunu yapanların başı belada!

Evlilik kararı alan çiftçilerin aynı çatı altında bulunmasıyla beraber alacakların kararın ortak olması gerekiyor. Karısından veya kocasından gizli mal varlığını satanlarının başı fena yanacak. Yargıtay'a taşınan davalar üzerinden karar için imzalar atıldı. Yargıtay'dan çıkan karar...

YARGITAY KARARI

2. Hukuk Dairesi'nin kocanın mallarını elden çıkarması üzerine çalıştığı yöntemle beraber iddialar hukuka aykırı olarak davalar bozuldu. Aydın'ın Didim ilçesinde yaşanan olayla beraber bir kadının kocasının kayıtlı mülkü ve banka hesabında bulunan birikimleri kısıtlanması için dava açmasıyla Bölge Mahkemesi davanın kabulüne karar vererek sanığın kısıtlanması üzerine karar çıkartıldı.





MAHKEMEDEN KADINA DESTEK

Yargıtay, 2. Hukuk Dairesi davanın temizliğini değerlendirmek üzere davacıların iddialarının doğruluğunu bularak hüküm bozulması adına karar verildi.

Türk Medeni Kanunu'nun 199. maddesine bakıldığında ekonomik ve kasının korunması adına ya da evlilik birlikteliğinden ötürü ekonomik yükümlülüklerin oluşturulması gerektiği savunuldu.