Bu karışımı döktükten sonra saksılardan çiçek fışkıracak! Açmayan tek dal bile kalmayacak

Evde çiçek bakımı, her çiçek severin dikkat etmesi gereken önemli bir konudur. Çiçeklerin canlı ve sağlıklı görünmesini sağlamak için kullanılabilecek bazı pratik tüyolar vardır ki, birçok kişi tarafından bilinmeyebilir. Veteknoloji.net sitesinde yer alan bir içerikte, çiçeklerin daha gür açmasını ve canlanmasını sağlayacak yöntemler paylaşıldı.



ÇİÇEK COŞTURMA YÖNTEMİ





Çiçeklerin yavaş büyümesi ve açmaması, evde çiçek bakanların sık karşılaştığı sorunlardan biridir. Ancak, yeni önerilen yöntemler sayesinde çiçeklerinizi coşturmanız artık mümkün. Yemeklerde kullanılan kuru mayanın çiçekler için de faydalı olduğu ortaya çıktı. Bir yemek kaşığı kuru mayayı 3 litre suya ekleyip karıştırarak çiçeklerinizi sulayabilirsiniz. Bu sayede çiçekleriniz daha canlı ve sağlıklı görünecektir. Ancak, suyu bitki yapraklarına değdirmeden, doğrudan toprağa sıkmanız önemlidir.

Çiçeklerin hızlı büyümesini sağlamak için haşlanmış sebzelerin suyunu kullanabilirsiniz. Soğuyan haşlanmış sebze suyunu çiçeklerinizin üzerine dökerek, ihtiyaçları olan vitaminleri almalarını sağlayabilirsiniz. Sulama işlemi için çeşme suyunu kullanmaktan kaçınmanız önerilir. Çeşme suyu içerisindeki kireç ve zararlı maddeler çiçeklerinize zarar verebilir. İçme suyu tercih etmek, çiçeklerinizin sağlığı için daha iyidir.

Maden suyu, çiçekler için de faydalı olabilir, ancak dikkatli kullanılmalıdır. Her sulamada çiçeklere maden suyu vermek yerine, iki ayda bir sulama işlemi yaparken maden suyunu kullanabilirsiniz. Maden suyunun ağzını açık şekilde iki gün bekletip asitini gitmesini sağlamak, çiçek köklerinin beslenmesini olumlu etkileyecektir. Ancak miktarının bir fincanı geçmemesine özen göstermelisiniz. Bu yöntemler sayesinde evde çiçeklerinizi daha sağlıklı ve canlı bir şekilde büyütebilir, onların güzellikleriyle evinizi süsleyebilirsiniz.