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  3. Bu kez kiracılar karalar bağlayacak! Evi tahliye etmeniz gerekebilir: Bunu yapanlar yandı

Bu kez kiracılar karalar bağlayacak! Evi tahliye etmeniz gerekebilir: Bunu yapanlar yandı

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Bu kez kiracılar karalar bağlayacak! Evi tahliye etmeniz gerekebilir: Bunu yapanlar yandı
Yargıtay en sonunda ev sahiplerini de sevindirirken ne yazık ki kiracıları epey üzecek. Çünkü o kiracılar evi tahliye etmek zorunda. İşte karara ilişkin ayrıntılar..

Yargı, kiracılara kötü bir haber daha getirdi. Yüksek Mahkeme, kiracıların evi boşaltmaları gerekebileceğine dair emsal niteliğinde bir karar verdi. Bu karar, ev sahiplerini sevindirirken kiracıları zor durumda bırakacak.

Yargıtay'ın verdiği karara göre, bir ev sahibi kirada oturuyorsa ve başka bir eve taşınmak istiyorsa, kiracısına "İşimi kaybettim, evi boşalt" demek zorunda kalabilecek. Yani ev sahibi, kendi kiracısı olduğu evi tahliye ettirmek için hukuki yollara başvurabilecek.

yargıtay kiracı

Örnek olarak, bir ev sahibi işinden çıkarılıp başka bir ilçeye taşınmak istediğinde, kiracısını evi boşaltması için mahkemeye başvurabilir. Yargıtay, bu tür durumlarda ev sahibinin kirada oturması durumunun, ihtiyacın varlığının en önemli kanıtı olduğunu belirtti.

Ancak kiracı, evi boşaltmaya yanaşmazsa, ev sahibi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurabilir. Örneğin, işinden çıkarılan ve başka bir ilçede yaşayan ev sahibi, hâlâ başka bir evde kiracı olarak yaşadığını belirterek kiralanan evin tahliyesini talep edebilir.

Bu karara göre, mahkeme davayı inceledikten sonra davacı tarafın ihtiyaç iddiasını kanıtlayamamışsa, davanın reddedilmesine karar verebilir. Ancak davacı, kararı temyiz ederse, Yargıtay devreye girer. Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararında, ev sahibinin başka bir evde kiracı olarak oturması, yeterli delil olarak kabul edilmektedir.

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