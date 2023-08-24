Bu kurabiyeyi hep böyle yapıyorlarmış: Sırları ortaya çıktı! Çıtır tuzlu kurabiye tarifi

Bu kurabiyeyi bir kere yaptıktan sonra herkes sizden tarifinizi isteyecek! Yapımı oldukça basit çıtır kurabiye tarifi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇITIR KURABİYE TARİFİ

Çay saatlerinizi şenlendirecek, ağızda dağılacak ve yapımı basit bir kurabiye tarifi arıyorsanız bu tarif tam size göre! Ağızda dağılan tuzlu kurabiye için gerekli olan malzemeler şu şekilde; 125 gram tereyağı ya da margarin, yarım su bardağı sıvı yağ, iki tane yumurta, bir yemek kaşığı şeker, bir çay kaşığı tuz, bir paket kabartma tozu, üç su bardağı un, üstü için yumurta sarısı, çörek otu ve susam.





İlk olarak tereyağ bir kaba alınarak un hariç bütün malzemeler eklenir ve iyice karıştırılır. Daha sonra un da yavaş yavaş eklenerek elde yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edilir. Hamur yağlı kağıt arasına alınarak merdane yardımıyla açılır ancak çok ince olmamasına dikkat edilir. Daha sonra kurabiye kalıplarıyla hamura şekil verilir ve fırın tepsisine dizilir. Üstüne yumurta sarısı sürülerek çörek otu ve susam serpilir. Önceden ısıtılan 170 derece fırında 20-25 dakika arasında pişirilir. Kurabiyeler soğuduktan sonra soğumaya bırakılır ve servis yapılır.