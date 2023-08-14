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Bu kurabiyeyle gözde olacaksınız: Herkesin tarifini aradığı kurabiye tarifi

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Bu kurabiyeyle gözde olacaksınız: Herkesin tarifini aradığı kurabiye tarifi
Sofralarınızın vazgeçilmezi bu kurabiye olacak! Herkesin merakla araştırdığı o kurabiyenin tarifiyle ilgili tüm detaylar haberimizde.

Bu kurabiye sofraların vazgeçilmezi haline gelecek. Bilenlerin tarifini sır gibi sakladığı kurabiye tarifi bu haberde! Püf noktaları kaçırmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

AĞZINIZDA DAĞILACAK KURABİYE TARİFİ

Bu tarifi herkes internet üzerinden araştırıyor. Ağızda dağılan kurabiye yapmak için gerekli malzemeler şu şekilde; 2 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağından 2 parmak daha az sıvı yağ, 3 yemek kaşığı tere yağ, 3 silme çay kaşığı karbonat, alabildiği kadar un. 

ağızda dağılan kurabiye tarifi

Üstü için 1 yumurta ve ceviz. Kurabiye için ilk olarak şeker ve yumurtanın iyice çırpılması gerekiyor. Daha sonra yoğurt ve yağ eklenerek çırpma işlemine devam edilir. Daha sonra un ve karbonat eklenerek ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edilene kadar yoğurma işlemi yapılır. Tepsiye dizilen kurabiyelerin üstüne yağ sürülerek isteğe bağlı ceviz serpilir. Önceden ısıtılan 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilerek servis yapılır.

Yaşam
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