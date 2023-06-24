  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Bu meslekleri yapanlar resmen para basıyor! En çok kazandıran meslekler belli oldu

Bu meslekleri yapanlar resmen para basıyor! En çok kazandıran meslekler belli oldu

Yayınlanma:
Bu meslekleri yapanlar resmen para basıyor! En çok kazandıran meslekler belli oldu
Geleceğin güvence altına alabileceğiniz meslekleri arasında şunlar yer almaktadır:

Öğrencilerin büyük bir hedefi, başarılı bir bölümde mezun olmaktır. Üniversite sınavını geçmiş ve tercih yapmak isteyen öğrenciler, meslek araştırmalarına devam etmektedir. Türkiye koşullarında öne çıkmak isteyen öğrenciler, tercih listelerinde mutlaka bu meslek dallarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. İş bulma oranı en yüksek olan meslek dalları ise şunlardır...

TÜİK tarafından açıklanan Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2022 yılına ait verilere dayanmaktadır. Bu verilere göre, aylık ortalama kazançları en yüksek olan bölümler belirlenmiştir.
meslek
Lisans mezunlarının kazanç durumlarına bakıldığında, aylık ortalama kazançları en yüksek olan 5 bölüm öne çıkmaktadır. İş bulma oranı en yüksek olan meslek dalları şunlardır:

  • Pilotaj
  • Uçak mühendisliği
  • Matematik mühendisliği
  • Havacılık elektrik ve elektroniği
  • Uçak bakım ve onarım

Ön lisans düzeyinde tercih yapacak olan öğrenciler için de önemli açıklamalar yapılmıştır. Bölümlerin iş bulma ve kazanç ortalamalarına göre en çok tercih edilen meslekler belirlenmiştir. Aylık ortalama kazancı en yüksek olan 5 bölüm ise şunlardır:

  • Polis meslek eğitimi
  • Perakende satış ve mağaza yönetimi
  • Uçak teknolojisi
  • Marka iletişimi
  • Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı

Bu meslek dalları, işsizlik riskini azaltan ve yüksek kazanç imkanı sunan alanlardır. Öğrencilerin tercih listelerine bu meslek dallarını eklemeleri önemlidir. İş bulma oranı yüksek olan meslekler, gelecekteki kariyerlerine daha iyi bir başlangıç yapmalarını sağlayacaktır.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yaşam
Malatya'da Deprem Sonrası Kurban Bayramı Yoğunluğu
Malatya'da Deprem Sonrası Kurban Bayramı Yoğunluğu
İstanbul ve Kocaeli'de Bayramda Yağmur Bekleniyor
İstanbul ve Kocaeli'de Bayramda Yağmur Bekleniyor
Mut-Silifke yolunda trafik kazası: 9 yaralı
Mut-Silifke yolunda trafik kazası: 9 yaralı
Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı
Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı
Tapu sahipleri aman dikkat! Tapunuz elden gitmiş olabilir: e-Devlet'ten hemen kontrol edin
Tapu sahipleri aman dikkat! Tapunuz elden gitmiş olabilir: e-Devlet'ten hemen kontrol edin
Kredi çekmek isterken borçlanmayın! Tefecilerden akılalmaz plan: Böyle kandırıyorlar
Kredi çekmek isterken borçlanmayın! Tefecilerden akılalmaz plan: Böyle kandırıyorlar
Esra Ezmeci doğru kişi için ipucunu verdi! 7 soruda gerçek aşkı bulabilirsiniz
Esra Ezmeci doğru kişi için ipucunu verdi! 7 soruda gerçek aşkı bulabilirsiniz
Ardahan ve Sahara'da Şiddetli Dolu Yağışı
Ardahan ve Sahara'da Şiddetli Dolu Yağışı