Bu meslekleri yapanlar resmen para basıyor! En çok kazandıran meslekler belli oldu
Öğrencilerin büyük bir hedefi, başarılı bir bölümde mezun olmaktır. Üniversite sınavını geçmiş ve tercih yapmak isteyen öğrenciler, meslek araştırmalarına devam etmektedir. Türkiye koşullarında öne çıkmak isteyen öğrenciler, tercih listelerinde mutlaka bu meslek dallarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. İş bulma oranı en yüksek olan meslek dalları ise şunlardır...
TÜİK tarafından açıklanan Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2022 yılına ait verilere dayanmaktadır. Bu verilere göre, aylık ortalama kazançları en yüksek olan bölümler belirlenmiştir.
Lisans mezunlarının kazanç durumlarına bakıldığında, aylık ortalama kazançları en yüksek olan 5 bölüm öne çıkmaktadır. İş bulma oranı en yüksek olan meslek dalları şunlardır:
- Pilotaj
- Uçak mühendisliği
- Matematik mühendisliği
- Havacılık elektrik ve elektroniği
- Uçak bakım ve onarım
Ön lisans düzeyinde tercih yapacak olan öğrenciler için de önemli açıklamalar yapılmıştır. Bölümlerin iş bulma ve kazanç ortalamalarına göre en çok tercih edilen meslekler belirlenmiştir. Aylık ortalama kazancı en yüksek olan 5 bölüm ise şunlardır:
- Polis meslek eğitimi
- Perakende satış ve mağaza yönetimi
- Uçak teknolojisi
- Marka iletişimi
- Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı
Bu meslek dalları, işsizlik riskini azaltan ve yüksek kazanç imkanı sunan alanlardır. Öğrencilerin tercih listelerine bu meslek dallarını eklemeleri önemlidir. İş bulma oranı yüksek olan meslekler, gelecekteki kariyerlerine daha iyi bir başlangıç yapmalarını sağlayacaktır.
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