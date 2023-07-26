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Bu meyvelerin kabuğunu çöpe atan sonradan çok üzülecek! Meğer tüm yararı kabuğundaymış

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Bu meyvelerin kabuğunu çöpe atan sonradan çok üzülecek! Meğer tüm yararı kabuğundaymış
Yediğiniz meyve kabuklarını atmamak işinize yarayacaktır! Tüm detaylar haberimizde.

Meyvelerin kabuğunu atıyorsanız büyük hata yapıyorsunuz demektir! Meyve kabukları hayatın her alanında işe yarıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEYVE KABUKLARINI ATMAYIN

Meyve ve sebzeler içlerinde olan vitamin ve mineraller sayesinde insan hayatında epey faydalıdır. Aynı zamanda meyvelerin kabukları da birçok şeye iyi gelebilir. C vitamini epey zengin olan portakal kabuğuyla böceklerin evlerden uzaklaşılmasını sağlayabilirsiniz. Portakal kabuğuyla güzel kokular da elde edebilir ve kış aylarında rutubetten kurtulabilirsiniz. Avokado da içinde olan vitaminler sayesinde insan sağlığına çok etkilidir. Saç, cilt, tırnaklara iyi gelen meyvenin kabuğu cildin nemlendirilmesine yardımcı olur. 

meyve kabuğu faydaları

Meyveyi tükettikten sonra kabuklarını cildinize sürebilirsiniz. Tok tutmasıyla bilinen muzun kabuğu da yüze peeling olarak kullanılabilir. Bu şekilde tıkanan gözenekler temizlenir ve cilt daha parlak ve yumuşak olabilir. Muz kabuğu dişlere de sürülebilir ve doğal bir beyazlık elde edilebilir. İçinde olan C vitamini sayesinde birçok faydası olan limon kabuğu da inatçı lekelerin çıkması için terci edilebilir. Limon kabuğu kesme tahtalarında çıkmayan lekeler için kullanılabilir ve içine karbonatla tuz eklenebilir. Elma da mide acımalarına ve hazımsızlığa iyi gelmektedir. Elmanın kabuğu ise göz altı morluklarına iyi gelir. Elma kabukları kurutulduktan sonra demlenerek bitki çayı olarak tüketilebilir. Nar kabukları da bitki çaylarının içine atılabilir ve kanserli hücre oluşumu engellenerek bağışıklık sistemi güçlendirilebilir. 

Yaşam
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