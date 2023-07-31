Bu numaralardan arayan hayranlarınız değil! Eğer bu arama ve mesaj geliyorsa hemen engelleyin

Telefonlarımızda bulunan tüm kişisel bilgilerimiz ve bağladığımız bankacılık, e-posta ve diğer hassas veriler, onları kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık için ideal hedefler haline getiriyor. Dolandırılmamak için haberimizde göz atmanızda fayda var. Detaylar haberimizde...







TELEFONU ÇALMAYAN KİMSE KALMADI: YABANCI ÜLKELERDEN GELEN ARAMALARA DİKKAT! BÖYLE MESAJ ATANLAR ARAYANLAR VARSA AMAN DİKKAT

Yaşı büyük yada küçük fark etmeksizin telefon kullanan herkes bu sorunu yaşamaya başlıyor. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de, başta Senegal, Nijerya ve Filipinler gibi ülkelerden olmak üzere birçok kişi WhatsApp üzerinden arama ve mesaj almaya başladı. Bilişim Uzmanı Alev Akkoyunlu, aramaların nedenlerini, son zamanlarda neden sıklaştığını ve amaçlarının ne olduğunu anlattı.

Son zamanlarda dünyanın çeşitli yerlerinden farklı alan kodlarıyla WhatsApp üzerinden yapılan aramalar dolandırıcıların yeni yöntemi haline geldi. Bilişim uzmanı Alev Akkoyunlu, Türkiye'de yaygın olan ve çok sayıda alıcıya ulaşan bu çağrılara cevap verildiği takdirde neler olacağını önemli ayrıntılara dikkat çekerek anlatıyor.

Kendisinin de bu telefon aramalarının sıkıntısı çektiğini söyleyen Akkoyunlu, “Geçtiğimiz haftalarda çok sayıda kişi bu telefon ve mesajları aldı. Belki de bir veri sızıntısı olmuştur. Cep telefonu numaramız başkası tarafından ele geçirildiği için bu şekilde çok sayıda arama veya mesaj alabiliyoruz. Türkiye'de durumun böyle olduğunu düşünmüyorum; Dünyanın her yerinden birçok insan bu tür aramalar ve metinler alıyor. Yabancılardan gelen bu aramalar genellikle dolandırıcılıktır. Beni arayan numaralara baktığımda Senegal, Nijerya, Filipinler gibi benimle alakası olmayan yerlerden arandığını görüyorum. Arama yapan numaralarda genellikle çekici ve ilginç bir kişinin profil resmi kullanılır. Sizi arayan veya mesaj atan bir erkek olsa bile, size aramaları ve mesajları hatırlatmak için güzel bir kadının fotoğrafını kullanabilir. Sohbet devam ederken karşımızdaki kişinin ilginç iş fırsatları, fikirleri ve teklifleri ile geldiğini gördük. Günümüzde mesajların sadece İngilizce değil, bazı çeviri uygulamaları yardımıyla Türkçe olarak da gönderildiği söylenebilir. dedi.

“İŞLEM YAPTIĞINIZ DURUMLAR İÇİN ÜÇ BEŞ DOLAR PARA GÖNDERİLİYOR”

Akkoyunlu, aramalara veya mesajlara cevap verenlerin başına gelenleri de şöyle özetliyor:

"Diyalog sonrasında ödeme alacağınız vaadiyle kredi kartı bilgileriniz isteniyor. Bugün sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ekonomik kriz var; birçok kişi kolay ve hızlı para kazanmak istiyor. Bu fikir cazip gelebilir. Kredi kartınıza güvenin bilgisini verdikten sonra, kartınızın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir işlem yapmanız durumunda üç beş dolar gönderilecek. , bir kez doğrulandıktan sonra kartınızla 3D alışveriş yapılamayan bir yerden çok sayıda alışveriş yaparak sizi dolandırabilirler.

“VERİLERİN BAŞKA KİŞİLERİN ELİNE GEÇME OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK”

Son zamanlarda aramalardaki artış, kişisel verilerin korunup korunmadığı sorusunu da gündeme getiriyor. Verilerin birçok şekilde sızdırılabileceğini söyleyen Akkoyunlu, “Kişisel verilerin korunması kanunlarına göre birçok kuruluşun verilerini koruması ve içten dışa veri sızıntısını önlemesi gerekiyor. Ama bunu yapamayan kuruluşlar var. Form ve dosya hırsızlığı nedeniyle verileriniz çalınmış olabilir. Çok iyi önlemler almış olsanız bile çalıştığınız kurum bu önlemleri almadığı için herhangi bir sunucudaki veri tabanında sızıntı olabilir veya verilerinizi bilerek alıp üçüncü kişiye satan kişiler olabilir. Zamanında; bir market çalışanının, market için doldurulan form bilgilerini alıp bir sigorta şirketine satma teşebbüsü ile karşılaşmıştık. Bu tarz durumlarda spesifik olarak ‘şuradan gerçekleşen bir sızıntı’ diyerek aramaların sebeplerini bir duruma bağlamak olmaz. Verilerin çok farklı yol ve yöntemlerle başka kişilerin eline geçmiş olma olasılığı çok yüksek” ifadelerini kullandı.

“BİREYSEL ÖNLEM ALMAK VE BİREYSEL BİLİNÇ OLUŞTURMAK GEREKİYOR”

Akkoyunlu, "Açıkçası yurt dışından gelen bu aramalar kısmen dolandırıcılık diyebileceğimiz bir dolandırıcılık yöntemidir" dedi. Bugün, tüm giden aramalar kapatılabilir, ancak birçok kişinin hala yurt dışında arama yapması ve bu şekilde iletişim halinde kalması gerekir. Örneğin İngiltere'de yaşayan kız kardeşimle WhatsApp üzerinden iletişim kuruyorum. Bu nedenle, hatların veya gelen aramaların kanunen tamamen kesilmesi makul bir yaklaşım ve uygulanabilir bir senaryo değildir. Bu durumda kişisel önlemler almak ve kişisel farkındalık oluşturmak gerekir. Yetmiyor desek de yapmak zorundayız çünkü günümüzde dış aramaları tamamen kapatmak mümkün değil” dedi.