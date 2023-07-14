Bu Pazar sele teslim olacak iller! Belediye ve valilik uyardı

Güneş yüzünü gösterse de yağış uyarıları peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyarılarını paylaştı! Bu illerde yaşayan insanlar dikkat etsin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU İLLERDE YAŞAYANLARA YAĞIŞ UYARISI

Temmuz ayından itibaren tüm dünyada El Nino hava olayı etki altına almaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Pazar günü için yağış uyarıları yaptı. Temmuz ayının ikinci haftasıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü dört bölge için yağış uyarılarını peş peşe yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde parçalı bulutlu hava beklendiğini söyledi. Aynı zamanda Marmara Bölgesi batı kesimi, Akdeniz Bölgesi iç kesimi, İç Anadolu Bölgesi kuzeydoğu kesimi Sinop ili hariç, Batı Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz Bölgesi, İstanbul ilinin Anadolu Yakası, İskenderun ilinin Körfezi ve Kocaeli, Sakarya, Çorum il çevresinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.





Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin üstünde olması bekleniyor. Rüzgar ise genel olarak kuzey kesimden, Akdeniz kıyıları kesiminden ve doğu bölgesi için güney kesimden orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yağış beklenen illerle ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Pazar günü Düzce, Zonguldak, Bartın illerinde sağanak yağış bekleniyor. Uzun zamandır uyardığımız yağışlar geliyor. Pazar günü 100 mm üzerinde yağış olabilir. Yağışlar kıyı şeritlerini daha fazla etkileyecek.'