Bu saatler arasında işi olan ertelesin! Büyük felaket yaşanacak: Tek tek duyuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, önümüzdeki günlerde ülke genelinde ciddi sıcaklık artışlarının yaşanacağı konusunda vatandaşları uyardı. Temmuz ayıyla birlikte artan sıcaklıklar, hayatımızı olumsuz etkileyen önemli bir konu haline geldi. İklim değişikliğinin etkileri giderek daha belirgin hale geliyor ve sıcak hava dalgaları daha yoğun ve uzun süreli olarak hissediliyor.



"RİSK GRUBUNDAKİLER EKSTRA TEDBİR ALMALI"





Bakan Özhaseki, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak bu hafta sıcaklık değerlerinde belirgin bir artışın beklendiğini belirtti. Bu durumun özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabileceğini vurgulayarak, vatandaşlardan günün en sıcak saatlerinde tedbirli olmalarını ve dikkatli davranmalarını rica etti.

Sıcak hava dalgaları, insan sağlığı üzerinde pek çok olumsuz etki yaratabilir. Yüksek sıcaklık ve nemin bir araya geldiği zamanlarda, vücut sıcaklığının dengesini sağlamak zorlaşır ve sıcak çarpması, güneş çarpması gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle, sıcak havalarda dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınılmalı, mümkün olduğunca gölgede durulmalı ve bol su tüketilmelidir.

Bakan Özhaseki, özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasındaki en yüksek sıcaklık zamanlarında dışarı çıkanların dikkatli olmasının önemini vurguladı. Aynı zamanda, sıcaklığa maruz kalması riskli olan grupların ekstra tedbirler alması gerektiğini belirtti. Hava durumu raporlarını düzenli olarak takip ederek, sıcaklık artışlarının ne zaman ve hangi bölgelerde daha yoğun olacağını öğrenmek, vatandaşların sağlığını korumak adına oldukça önemlidir.

Özellikle kalp, solunum ve dolaşım sistemi rahatsızlıkları olanların, doktorlarına danışarak ve önerilerine uymak suretiyle sıcak hava dalgalarının etkilerinden daha az etkilenmeleri mümkündür. Ayrıca, yaşlıların ve çocukların vücutları yetişkinlere göre daha hassas olduğundan, onların daha fazla gölgede ve serin ortamlarda kalmaları sağlıkları açısından büyük önem taşır.