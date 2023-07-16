Bu saatler arasında sakın dışarıda olmayın! 8 derece birden yükselecek: Yaşlılar ve çocuklar...

Türkiye, aşırı sıcakların etkisi altında mücadele ederken, önümüzdeki günler için uzmanlar tarafından önemli sıcaklık uyarıları yapıldı. Özellikle İstanbul ve diğer batı bölgelerinde sıcaklık rekorlarının kırılacağı beklenen bir sıcak hava dalgası hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) kritik bir uyarı geldi. Bu yeni ve Afrika kökenli sıcak hava dalgasının, Orta Akdeniz üzerinden batı bölgelerine etkili olacağı belirtiliyor. İki ayrı sistem tarafından taşınacak olan çöl sıcaklarıyla birlikte, sıcaklıkların 2 gün boyunca mevsim normallerinin 6-8°C üzerine çıkması ve bölgesel olarak yeni sıcaklık rekorlarının ölçülebileceği tahmin ediliyor. Bu artan sıcaklıkların yanı sıra düşük nem oranlarının da çalı ve orman yangını riskini artıracağı göz önünde bulunduruluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu süre boyunca nöbet sistemiyle teyakkuzda olacaklarını duyurdu.



BU İKİ GÜNE DİKKAT!





13 Temmuz Perşembe ve 14 Temmuz Cuma günleri etkisi beklenen bu sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşlar, güneş çarpması ve orman yangını gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. Özellikle öğle saatlerinde yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan bireylerin güneşli ortamlarda bulunmamalarının sağlıkları açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

İstanbul genelinde ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Şehirdeki termometreler 35 dereceyi gösterirken, vatandaşlar güneşin etkisinden korunmak için çeşitli önlemler aldı. Bazı vatandaşlar sahil kenarlarında denize girerek serinlemeyi tercih ederken, Taksim Gezi Parkı'nda gölgelerin altında dinlenenler ve İstiklal Caddesi'nde şemsiyelerle dolaşanlar da görüldü. Kavurucu sıcaklardan etkilenen hayvanlar da süs havuzlarına sığınarak serinlemeye çalıştılar.

Uzmanlar, aşırı sıcaklarla birlikte ortaya çıkabilecek hastalıklara dikkat çekiyor. Özellikle ciltte güneş yanığına bağlı olarak şişme, kabarcıklar, bilinç kaybı ve komaya girme gibi ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini belirtiyorlar. Bu nedenle dengeli sıvı tüketiminin sağlanması ve sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması önemli bir önlem olarak öneriliyor. Özellikle ileri yaş grupları, kronik hastalığı olanlar, düzenli ilaç kullananlar ve sıvı ve mineral kaybının daha fazla olmasına neden olan kişilerin sıcaktan daha fazla etkilenebileceği belirtiliyor.

Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu bu günlerde, vatandaşların bireysel önlemleri almaları önem taşıyor. Güneş ışınlarının dik açıda olduğu 12.00-16.00 saatleri arasında açık havada bulunmaktan kaçınılması, ince ve açık renkte giysiler tercih edilmesi, sık aralıklarla sıvı tüketimi yapılması ve fiziksel aktivitelerin akşam saatlerine ertelenmesi öneriliyor.

Özellikle sıcak günlerde güneş yanığına karşı hassasiyeti daha yüksek olan kişilerin, geniş kenarlı şapkalar ve güneş gözlükleri kullanmaları, kıyafetlerinin deriyi kapatır nitelikte olması ve güneş koruyucu kremler kullanmaları önemli bir korunma yöntemi olarak gösteriliyor. Güneş yanığına şiddetli reaksiyon gösteren bireylerin ise uzman hekime başvurmaları gerektiği belirtiliyor.

Türkiye, aşırı sıcaklarla mücadele ederken vatandaşların sağlık ve güvenliklerini korumak adına alınacak önlemleri unutmamalı ve gerekli tedbirleri zamanında almaya özen göstermeli.

SICAK ÇARPMALARI ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYOR





Yüksek sıcaklıkların neden olduğu sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, özellikle riskli gruptaki kişilerin serin ortamlarda bulunmalarını öneriyor. Sıcak çarpmaları dünya genelinde yüzde 10 ila 70 arasında değişen ölüm oranlarıyla sonuçlanabiliyor. Ancak, altta yatan kronik hastalığı bulunan kişilerde sıcak çarpmasının ölüm nedeni olarak doğrudan değil, dolaylı olarak etki ettiğini belirtmek gerekiyor. Örneğin, kronik akciğer veya kalp hastalıklarının kötüleşmesi sonucunda hayatı tehdit edici durumlar ortaya çıkabiliyor.

Sıcaktan hafif etkilenen kişilerin, anlık fiziksel aktivitelerini sonlandırıp daha serin bir ortamda vakit geçirmeleri önem taşıyor. Bulantı veya kusma şikayeti olmayan kişilerin sıvı kaybını önlemek için su tüketmeleri, mineral kaybını ise tuzlu ayran gibi içeceklerle dengelemeleri öneriliyor.

Prof. Dr. Söğüt, aşırı bulantı, kusma, sersemlik, çevreyi tanıyamama, bilinç kaybı ve halüsinasyon gibi durumlarda acilen bir hastaneye başvurulması gerektiğini belirtiyor.

Bireysel önlemlere dikkat çeken uzmanlar, güneş ışıklarının dik açıyla geldiği 12.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca açık havada bulunmamayı, ince ve açık renkte giysiler tercih etmeyi, gün boyunca sık sık sıvı tüketmeyi ve fiziksel aktiviteleri akşam saatlerine ertelemeyi öneriyor.

Öte yandan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlkin Zindancı, artan hava sıcaklıklarının ciltte sıcaklık, yanma, şiddetli ağrı, şişme, kabarcıklar ve güneş yanığı gibi sorunlara neden olabileceğini aktarıyor.

Güneş yanığına karşı özellikle çocuklar, yaşlılar, gebe kadınlar ve açık tenli kişilerin daha duyarlı olduğunu belirten Zindancı, güneşin dik açıyla geldiği saatlerden kaçınılması, açık havada geçirilen sürenin kontrol edilmesi, geniş kenarlı şapkalar, güneş gözlükleri ve ince ancak deriyi koruyacak şekilde giysilerin tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca, güneş koruyucu ürünlerin kullanılması öneriliyor. Güneş koruyucunun faktör 50 olması ve 3-4 saatte bir yenilenmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu ürünün sadece yüze değil, güneşi gören el, kol ve göğüs gibi bölgelere de sürülmesi önem taşıyor.

Şiddetli reaksiyonlar gösteren güneş yanığı vakalarında uzman hekime başvurmanın önemli olduğunu belirten Zindancı, uygun tedavi yöntemleriyle birkaç gün içinde şikayetlerin sona erebileceğini ifade ediyor.

Yüksek sıcaklıkların etkilerinden korunmak için bu önlemleri almayı unutmamak gerekiyor. Sağlık ve güvenlik açısından herkesin gerekli tedbirleri zamanında alması önem taşıyor.