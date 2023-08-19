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Bu tarifin bağımlısı olacaksınız: Çay saatlerinizi boş geçmeyin!

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Bu tarifin bağımlısı olacaksınız: Çay saatlerinizi boş geçmeyin!
Herkes sizden bu kurabiyenin tarifini isteyecek! Çay saatlerinin vazgeçilmezi ağızda dağılan kurabiye tarifi! Tüm detaylar haberimizde.

Eğer çay saatinizde bayatlamayan bir tarif atıyorsanız bu haber tam size göre! Hem karın doyurucu hem lezzetli! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

ÇAY SAATLERİNİN GÖZDESİ 

Çay saatlerini boş geçmek istemiyorsanız çörek otlu mini kurabiye tarifi tam size göre! Kurabiye yağını için ihtiyacınız olan malzemeler; 100 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta (sarısı üstüne sürülecek), 1 yemek kaşığı sirke, yarım çay bardağı çörek otu, 1 paket kabartma tozu, 2.5 su bardağı un. 

çörek otlu mini kurabiye tarifi

İlk olarak tereyağ, yumurtanın beyazı, sıvı yağ, şeker, tuz ve sirke derin bir kap içinde karıştırılır. Daha sonra kabartma tozu ve un ile çörek otu eklenerek biraz daha karıştırılır. Daha sonra elde edilen hamurdan küçük parçalar önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirilir. Çıktıktan sonra soğutularak servis yapılır.

Yaşam
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