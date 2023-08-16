Bu tariften asla vazgeçemeyeceksiniz: Puf puf poğaça tarifi

Bu tarifi herkes internetten merakla araştırıyor. Asla bayatlamayan poğaça tarifi geldi! Püf noktalarını kaçırmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASLA BAYATLAMAYAN POĞAÇA TARİFİ

İnsanlar yaptıkları poğaçaların kısa sürede bayatlamasından şikayet ediyor. Ancak bu tarifleri uygularsanız asla bayatlama yaşamazsınız! Mayısasız poğaça yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 3 buçuk su bardağı un, 1 tutam susam ve 1 küçük kase lor peyniri. İlk olarak malzemelerin yumuşak bir hamur kıvamına gelene kadar yoğrulması gerekiyor. 5-6 dakika yoğurma işlemi sonrasında hamur maya alması için 45 dakika bekletilir.





Eğer evinizde varsa bir tatlı kaşığı ucu kadar sirke eklemeniz gerekiyor. Sirke sayesinde hamur daha hızlı kıvam alır ve poğaçalarınız daha geç bayatlar. Küçük parçalar halinde hamur kopararak içine lor peyniri koyup fırın tepsisine dizmeniz gerekiyor. Önceden ısıtılan 180 derece fırında 25 dakika pişirilir ve soğutularak servis edilir. Eğer mayalı hamur yapmak istiyorsanız ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 3.5-4 su bardağı un, içi için maydanoz peynir ya da sucuk. İlk olarak süt, sıvı yağ, yumurta, toz şeker ve maya bir kapta iyice karıştırılır. Karışımın üstüne tuz ve dikkatli şekilde un eklenerek yumuşak bir kıvam elde edene kadar yoğrulur. Hamur 1 saat mayalandıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar el yardımıyla açılır ve içine istenen malzemeler eklenir. Elde edilen poğaçalar önceden ısıtılan 180 derece fırında pişirilir ve soğutularak servis edilir.