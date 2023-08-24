Bu tarihleri kaçıran çok üzülür: Ev ihtiyaçlarınızı ŞOK'tan karşılayacaksınız

ŞOK Market her hafta müşterilerine indirimli ürünlerini sunmaya devam ediyor. Bu hafta elektronik ihtiyaçları ŞOK'tan karşılanacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞOK MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

ŞOK Market her hafta indirimli ürünlerini müşterilerine sunarken bu hafta vatandaşlar elektronik ihtiyaçları için markete koşacak! Birçok ev ürününde indirim başlatan ŞOK Marketlerin 26-29 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünleri ve fiyatları şu şekilde;





-Zein Kitaplık 629 TL, Milas Yan Sehpa 599 TL

-Hoar TV Ünitesi 799 TL

-Vega Kapaklı Kitaplık 1.199 TL

-Lika Orta Sehpa 999 TL

-Vega Komodin 569 TL

-Meta TV Ünitesi 1.399 TL

-Mio Ayakkabılık 249 TL

-Fujiplus Elia18000 BTU Inverter Klima 19.999 TL

-E.C.A SPYLOS PRO ESA1512A100 12000 Inverter Klima 14.299 TL

-Awox Sparkling Krom Kahve Makinesi 429 TL

-Awox Teaplus Mürdüm Çay Makinesi 349 TL

-TP-LİNK TAPO C210 Wİ-Fİ Kamera+ 64 GB Hafıza Kartı 949 TL

-Skytech STF 1645 Vantilatör 899 TL

-Dialmond Kettle İnox 299 TL

-Awox Gravity Toz Torbasız Süpürge 1.189 TL

-Altus AL 305 B Tezgah Altı Mini Buzdolabı 4.299 TL

-Altus Al 328 B Çift Kapılı Buzdolabı 9.399 TL

-Vestel VSK 1018 Saç Kurutma Makinesi 299 TL