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Bu ülkelere gitmek için vizeye ihtiyacınız yok! Vizesiz gidebileceğiniz 9 Avrupa ülkesi!

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Bu ülkelere gitmek için vizeye ihtiyacınız yok! Vizesiz gidebileceğiniz 9 Avrupa ülkesi!
Avrupa'da vize istemeyen ülkeler, Türk vatandaşları için daha rahat seyahat imkanı sunan ve genellikle Balkanlar'da bulunan ülkelerdir. Bununla birlikte, Türk vatandaşları için vizesiz seyahat imkanı sunan diğer Avrupa ülkeleri de bulunmaktadır. İşte detaylar...

Avrupa'da Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler arasında Arnavutluk, Bosna-Hersek, Belarus, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ ve Kuzey Kıbrıs bulunmaktadır.

VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER VE ŞARTLARI

vize

Arnavutluk: Türk vatandaşları, Arnavutluk'a diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaportlarla seyahat edebilirler. 180 gün içinde 90 günü aşmayan bir süreyle veya transit geçiş amacıyla vize almadan seyahat edebilirler.

Bosna-Hersek: Umuma mahsus pasaport sahipleri, 180 gün içinde 90 günü aşmayan bir süreyle vize almadan Bosna-Hersek'e seyahat edebilirler.

Belarus: Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport sahipleri Türk vatandaşları, Belarus'a 30 gün süreyle vizeden muaf olarak seyahat edebilirler. Ancak, toplam kalış süresi ilk giriş tarihinden itibaren 1 yıl içinde 90 günü geçmemelidir.

Kuzey Makedonya: Türk vatandaşları, Kuzey Makedonya'yı ziyaretlerinde 180 gün içinde 90 günü aşmayacak şekilde vizeden muaf tutulmaktadır.

Kosova: Türkiye ile Kosova arasında vize muafiyeti anlaşması bulunmaktadır. Türk vatandaşlarının 6 ay içinde 90 günlük seyahatleri vizeden muaf tutulmaktadır.

Karadağ: Umuma mahsus pasaport sahipleri, 180 gün içinde 90 günü aşmayan bir süreyle vize almadan Karadağ'a seyahat edebilirler.

Kuzey Kıbrıs: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Kuzey Kıbrıs'ta 90 güne kadar ikametli seyahatlerinde vizeye ihtiyaç duymamaktadır.

Bu ülkeler Türk vatandaşları için vize istemeyen ve daha rahat seyahat edilebilen Avrupa ülkeleri olarak bilinmektedir. Ancak, seyahat öncesi güncel vize politikalarını kontrol etmek her zaman önemlidir, çünkü ülkeler arasında vize muafiyeti veya vize politikalarında değişiklikler olabilir.

Seyahat öncesinde ilgili ülkelerin resmi konsolosluk veya büyükelçilik web sitelerini ziyaret etmek ve güncel bilgilere ulaşmak en doğru bilgi kaynağı olacaktır.

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