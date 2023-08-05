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Bu ürünleri artık marketlerden almak yok! Yasak geldi, raflar boşaldı

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Bu ürünleri artık marketlerden almak yok! Yasak geldi, raflar boşaldı
Türkiye'de Carrefour, Migros, ve BİM gibi büyük market zincirlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte modern market anlayışı hızla yayılmış ve ülke genelinde sayıları giderek arttı. İşte haberin detayları...

Zincir marketlerin hızla yayılmasının ardından, Türkiye'de esnaf ve küçük marketlerin ayakta kalmasının zorlaştığına dair birçok tartışma ve endişe ortaya çıktı. Bu durum üzerine alınan yeni bir kararla zincir marketlerin satış yapabileceği ürünlerde sınırlama getirileceği açıklandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, AK Parti'nin ekonomi uzmanları tarafından hazırlanan pakette, küçük ve orta ölçekli esnafın korunması ve rekabet şartlarının dengelenmesi ön planda tutuluyor. Devletin vatandaşı koruma sorumluluğu göz önünde bulundurularak, belirli kriterler ve sınırlamalarla zincir marketlerin satabileceği ürünler belirlenecek.

BU ÜRÜNLERE KISITLAMA GELİYOR

MARKET

Yasaklamaların öncelikle gıda ürünleri yerine yan ürünler ve dayanak ürünleri kapsayacağı belirtiliyor. Sigara, beyaz eşya ve cep telefonu gibi ürünlerin ilk etapta yasaklanması düşünülüyor. Ayrıca nalbur malzemeleri, hırdavat ürünleri, mobilya ve ev tekstili ürünlerinin de yasak kapsamında yer alacağı ifade ediliyor.

Bu adımlarla küçük ölçekli işletmelerin rekabet şansının artırılması ve zincir marketlerin aşırı yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. 5 bin metrekare ve üzeri kapalı alanlara sahip zincir marketlerle daha küçük ölçekli marketlerin satabileceği ürünlerin ayrılması düşünülüyor.

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