Bu yaş grubundakiler aman dikkat! Camdan başınızı bile çıkarmayın: Çok büyük felaket var

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle yangınlarla mücadele ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının artacağı uyarısında bulundu. Vatandaşlar, Perşembe gününe kadar dikkatli olmalı ve dışarıya çıkmamaya özen göstermeliler. İşte detaylar...





TÜRKİYE'Yİ SARSAN SICAK HAVA NEDENİYLE YANGINLAR

Yoğun sıcaklar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan değerlendirmeye göre Türkiye'nin batı ve güney bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Salı gününden itibaren etkisini artıracak olan sıcak hava dalgası çarşamba ve perşembe günleri tüm yurtta hissedilecek. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde ise 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Ancak perşembe günü akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzey kesimlerde sıcaklık düşüşü yaşanarak hava sıcaklıklarının normale döneceği öngörülüyor.

Yakın günlerde hava durumu bazı illerde şu şekilde olacak: Ankara 29-39, İstanbul 28-37, İzmir 35-41, Edirne 32-42, Çanakkale 30-37, Muğla 35-41, Adana 34-40 ve Antalya 35-42 derece sıcaklık aralıklarında seyredecek. Vatandaşlar özellikle çarşamba ve perşembe günleri dikkatli olmalı, güneşin zararlı etkilerinden korunmalı ve gerekli önlemleri alarak serin ortamlarda bulunmaya özen göstermelidir.