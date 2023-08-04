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Bu yaş grubundakiler aman dikkat! Camdan başınızı bile çıkarmayın: Çok büyük felaket var

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Bu yaş grubundakiler aman dikkat! Camdan başınızı bile çıkarmayın: Çok büyük felaket var
Türkiye, şu günlerde sıcak hava ile mücadele ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuyla ilgili bir uyarı yayımladı. Hava sıcaklıklarının Perşembe gününe kadar artacağı ve hafta sonunda mevsim normallerine döneceği belirtildi. Vatandaşlar, özellikle bu süreçte dikkatli olmaları konusunda uyarıldı ve o saatlerde dışarıya çıkmamaları istendi. Sıcak havanın insan sağlığına zarar verebileceği göz önünde bulundurularak, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçı

 

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle yangınlarla mücadele ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının artacağı uyarısında bulundu. Vatandaşlar, Perşembe gününe kadar dikkatli olmalı ve dışarıya çıkmamaya özen göstermeliler. İşte detaylar...

sıcak hava

TÜRKİYE'Yİ SARSAN SICAK HAVA NEDENİYLE YANGINLAR 

Yoğun sıcaklar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan değerlendirmeye göre Türkiye'nin batı ve güney bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Salı gününden itibaren etkisini artıracak olan sıcak hava dalgası çarşamba ve perşembe günleri tüm yurtta hissedilecek. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde ise 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Ancak perşembe günü akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzey kesimlerde sıcaklık düşüşü yaşanarak hava sıcaklıklarının normale döneceği öngörülüyor. 

Yakın günlerde hava durumu bazı illerde şu şekilde olacak: Ankara 29-39, İstanbul 28-37, İzmir 35-41, Edirne 32-42, Çanakkale 30-37, Muğla 35-41, Adana 34-40 ve Antalya 35-42 derece sıcaklık aralıklarında seyredecek. Vatandaşlar özellikle çarşamba ve perşembe günleri dikkatli olmalı, güneşin zararlı etkilerinden korunmalı ve gerekli önlemleri alarak serin ortamlarda bulunmaya özen göstermelidir.

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