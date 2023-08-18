Bu yöntemi kullanırsanız asla kuru poğaça yemezsiniz: 3 kaşık bile yeterli oluyor

Bayatlamayan ve yumuşacık bir poğaça yapmak için araştırma yapıyorsanız bu yöntemi kesinlikle uygulayın! Bir damlası bile etkili! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURU POĞAÇALARA SON

Bayatlamayan ve kuru olmayan poğaçalar yapmak istiyorsanız ilk olarak hamurunuzun kıvamına dikkat etmeniz gerekiyor. Hamurun sert olmaması için un miktarı azaltılabilir ya da süt eklenebilir. Poğaça yaparken sıvı yaş ya da tereyağ kullanabilirsiniz. Hamurun mayalanma süresi de poğaçanın kuru olmaması için önemli bir etkendir. Mayısalanma süresi bekletilen ortama göre de değişkenlik gösterebilir. Poğaçaların yumuşak olması için pişirme süreleri de önem taşır. Poğaçayı yeterli sürede pişirmeye dikkat edin.





Sirkeli ve yumuşak poğaça yapmak için ihtiyaç olan malzemeler şu şekilde; 100 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta beyazı, 3 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı yoğurt, 2-3 su bardağı un, 1 yemek kaşığı şeker. Üstü için susam ve çörek otu içi için de isteğinize bağlı peynir. İlk olarak bir kap içinde bütün malzemeler iyice karıştırılır. İç malzemesi için peynir ve maydanoz iyice karıştırılır. Mayısalanan hamurdan küçük parçalar koparılarak içine malzeme eklenir. Üstüne yumurta sarısı sürdükten sonra susam ya da çörek otu serpilir. Önceden ısıtılan 180 derece fırında üstü kızarana kadar pişirilir. Soğuduktan sonra servis yapılır.