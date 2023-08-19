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Bu yöntemle tüm çamaşırlarınız kar beyaz olacak! Komşu kıskandıran beyaz çamaşır sırrı

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Bu yöntemle tüm çamaşırlarınız kar beyaz olacak! Komşu kıskandıran beyaz çamaşır sırrı
Çamaşırlarınızda soluk beyazdan sıkıldınız mı? İşte size vereceğiniz 7 yöntem ile komşularınızı kıskandıracağınız beyazlığa sağlayacaksınız.

Giymiş olduğumuz kıyafetlerden çıkmayan zorlu lekeleri hepimiz biliriz. Çok sayıda doğal temizleme ürünleri sayesinde giysilerinizden evinizin her alanına kadar yaşadığınız zorlu lekelerden kurtulabilirsiniz. İşte stratejik olarak lekeleri doğal yollarla çıkartan ürünler…

çamaşır lekelerini çıkartmak

1- Beyaz Sirke

Beyaz sirke, ne kadar zahmetli ve çıkması zor leke varsa çıkartabilen bir üründür. Giysilerinizdeki çıkmaz lekeleri gidermek istiyorsanız da bir bardak suyun içine 2 yemek kaşığı beyaz sirke dökün. Ardından lekeli bölgeye karışımı uygulayarak 25 dakika bekletin. Lekeler yumuşadıktan sonra çamaşır makinesine atarak yıkayabilirsiniz.

2- Tuz

Özellikle yağ lekelerini kolayca çıkartmanın sırrı tuzdur. Yağ lekelerinin yanında kan ve ter lekeleri gibi zahmetli lekelerin üstüne de tuz ekleyebilirsiniz. Giysilerinizdeki lekenin üstüne biraz tuz dökerek birkaç saat bekletin. Ardından normal çamaşır yıkama programı ile yıkayınız.

3- Limon Suyu

Zahmetli lekelerin bir numaralı düşmanlarından birisi da limondur. Özellikle yediğimiz doğal ürünlerin sebep olmuş olduğu lekelerin üstüne yeni sıkılmış limon suyu döküp bekletmenizi öneririz. Bunun dışında lekeli bölgele limonun yarısını kesip lekeyi ovalayarak da çıkartabilirsiniz. İki seçenekten birini yaptıktan sonra da normal yıkama programı ile giysilerinizi yıkamanız yeterlidir.

çamaşır lekelerini çıkartmak

4- Beyaz Şarap

Alkol sevseniz de sevmeseniz de şarabın birçok yemeğe lezzet kattığını bilirsiniz. Peki, şarabın lekeleri çıkartmada kullanıldığını biliyor muydunuz? Özellikle giysilere damlamış olan kırmızı şarap lekelerini çıkartmanın en etkili yolu beyaz şaraptır.

5- Su Buharı

Zahmetli lekeleri doğal olarak temizlemek için su buharı kullanabilirsiniz. Özellikle de deri ürünlerinin üstündeki lekelerden kurtulmanın en kolay yolu su buharıdır. Lekeli bölgeyi birkaç dakika su buharında tutun. Buharlamanın ardından deride kurumuş olan lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.

6- Mısır Nişastası

İpek ve benzeri narin dokulardan yapılmış olan tüm giysilerdeki lekeleri mısır nişastası ile temizleyebilirsiniz. Lekenin üstüne bol miktarda mısın nişastası dökün ve 20 dakika kadar bekledir. Diş fırçası yardımıyla lekeli bölümü ovalayın ve normal yıkama programında kıyafetlerinizi yıkayın.

Yaşam
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