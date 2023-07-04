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Bugün hava nasıl olacak? 4 Temmuz 2023 Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminleri

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Bugün hava nasıl olacak? 4 Temmuz 2023 Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli olacak ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecektir. Bazı illerde ise şu şekilde hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar bekleniyor: Ankara 32°C, İstanbul 30°C, İzmir 35°C, Adana 32°C, Antalya 30°C, Samsun 28°C, Trabzon 27°C, Erzurum 28°C ve

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden dahil edilen tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri üstünde seyredeceği tahmininde bulunuluyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, arada sırada orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri sonrası kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul:

Az bulutlu 30

İzmir:

Az bulutlu ve açık 35

Adana:

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya:

Az bulutlu ve açık 30

Samsun:

Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon:

Az bulutlu ve açık 27

Erzurum:

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatleri sonrası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır:

Az bulutlu ve açık 40

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