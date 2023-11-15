Bugün kahvaltıda ne hazırlayacağım diye telaşlanmaz gerek yok! Balon gibi kabaran puf puf patatesli bazlama tarifi
Bugün kahvaltıda ne pişirsem derdini geride bırakacaksınız. Bir gün pişirdikten sonra her gün isteyeceğiniz dumanı üzerinde tüten, yemelere doyamayacağınız patatesli bazlama tarifi sizlerle! İşte balon gibi kabaran puf puf yumuşacık patatesli bazlama tarifi..
Kahvaltıda pişirip yemelere doymayacağınız, dumanı üstündeyken servis edebileceğiniz patatesli gözleme tarifi sizlerle! Evinizin mutfağında sıra dışı ve kolay yapabileceğiniz lezzetleri açıksınız; muhakkak herkesin denemesi gereken bir tarifle geldik! Hazırlanışı kolay, sunumu ise göz kamaştıracak eşsiz lezzet ile kahvaltı sofralarınıza mutluluk katacak patatesli bazlama tarifi sizlerle! İşte balon gibi kabaran puff puff yumuşacık patatesli bazlama tarifi...
PATATESLİ BAZLAMA TARİFİ MALZEMELERİ
- 1 su bardağı ölçüsünde ılık su
- 1 su bardağı ölçüsünde ılık süt
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde şeker
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde kuru maya
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz
- 4.5 - 5 su bardağı ölçüsüne yakın un (kontrollü şekilde eklemeyi unutmayın)
- İç malzemesi için ise; 4 adet haşlanmış patatesi 1 çay kaşığı ölçüsünde kırmızı biber, 3 yemek kaşığı ölçüsünde zeytinyağı, tuz
PATATESLI BAZLAMA TARİFİ YAPILIŞI
- İlk etapta yoğurma kabının içerisine ılık suyu, ılık sütü, şekerİ ve mayayı ekleyerek güzelce karıştırın.
- Daha sonra ununuzu ve tuzunuzu ekleyin. Yumuşacık bir kıvam elde edene ve hamur elinize yapışmayacak dereceye kadar yoğurma işleminize devam edin.
- Tezgahınızın üzerini hafifçe unlayın ve hamurunuzu unlu tezgah üzerine 5 dakika kadar pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurun.
- Tekrar yoğurma kabınınınızın içersine hamurunuzu alın ve streç yardımıyla kapatın. 30 dakika boyunca mayalandırın.
- Mayısalanmış olan hamurunuzu hafif un serptiğiniz tezgaha alarak, sekiz eşit beze ayırın.
- Tepsinin üzerine koyun. Üstünü hafif unlayarak 15 20 dakika kadar bekleyin.
- Bu arada ana iç malzemeniz olan patatesi önceden suda haşlayın ve güzelce rendeleyin veya benim gibi patates ezme aparatı ile de ezin. Kırmızı biber, tuz ve üç yemek kaşığı zeytinyağınızı ekleyip güzelce karıştırabilirsiniz.
- Bekletmiş olduğunuz bezelerinizi elinizin üzerine hafifçe bastırın. İç malzemelerinizi tek tek koyarak kapatın ve merdane yardımıyla fazla bastırmadan açın.
- Üstünü bezle kapatıp 15 dakika boyunca bekletin.
- Tavayı ocağa koyun ve 4- 5 dakika çevire çevire bazlamazı pişirin. Üzerine eritmiş olduğunuz tereyağını bir fırça yardımıyla sürün ve son olarak biraz maydanoz sererek servis edin. Herkese afiyet olsun...