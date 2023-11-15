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Bugün kahvaltıda ne hazırlayacağım diye telaşlanmaz gerek yok! Balon gibi kabaran puf puf patatesli bazlama tarifi

Bugün kahvaltıda ne hazırlayacağım diye telaşlanmaz gerek yok! Balon gibi kabaran puf puf patatesli bazlama tarifi Bugün kahvaltıda ne pişirsem derdini geride bırakacaksınız. Bir gün pişirdikten sonra her gün isteyeceğiniz dumanı üzerinde tüten, yemelere doyamayacağınız patatesli bazlama tarifi sizlerle! İşte balon gibi kabaran puf puf yumuşacık patatesli bazlama tarifi..