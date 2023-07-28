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Bulaşık makinesi tabletlerine para dökmeye son! Ev yapımı tabletle bulaşıklarınız ayna gibi olacak

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Bulaşık makinesi tabletlerine para dökmeye son! Ev yapımı tabletle bulaşıklarınız ayna gibi olacak
Bulaşık makine tabletlerine dünya para vermeye son. Marketlerde ödediğiniz paralar artık cebinizde kalacak. Evde yapılacak karışımla beraber bulaşık makine tableti artık almayacaksınız. İşte doğal yöntemler...

Evde kendiniz yapabileceğiniz kolay yöntemlerle bulaşıklarınız pırıl pırıl parlayacak. Karbonat ve limon suyu sayesinde tabletlere para harcamayacaksınız. Piyasada bulunan deterjanlardan daha fazla etkili olan o karışım görenlerin ilgi odağı oluyor. İşte doğal karışımın detayları haberimizde.

bulaşık tableti yapımı

MALZEMELER

1 bardak karbonat

¼ bardak sitrik asit ya da ½ bardak limon suyu

1 yemek sıvı bulaşık deterjanı markası fark etmez.

Derin bir kase içerisinde kabartma tozu koyulur ve içerisine sitrik asit ya da limon suyu ilave edilir. devamında bulaşık deterjanı eklenerek karışım iyice çırpılarak buz kalıplarına yarleştirilir. 10 dakika bekledikten sonra bulaşık makinesi tabletlerinize şekil verin. 4 saat bekledikten sonra tabletleri kullanabilirsiniz. 

Yaşam
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