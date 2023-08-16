Bulaşık makinesinde kötü kokulara son! Sadece iki malzeme tüm sorunu ortadan kaldıracak!

Bulaşık makinesinde oluşan kötü kokuların teme kaynakları arasında yemek artıklarının olması bulunuyor. 3 bileşenlerinde birikebilir ve zamanla bakteri üremesine yol açar. Bulaşık makinesi çalıştırırken neden koktuğu ya da kokunun nasıl önleneceğine dair meraklar çoğaldı. Bulaşık makinesinden gelen kötü kokuların nedeni...

BULAŞIK MAKİNESİNİN KÖTÜ KOKMA NEDENLERİ

-Bulaşık makinesinde ki bulaşıklar yıkanırken ve yağ kalıntılarının birikmesiyle oluşan kötü kokuların mikroorganizmaların üremesine zemin hazırladığı biliniyor.

-Yıkama sırasında nem ve suyla dolar makinenin içerisi kötü kokulara neden olur. Bakteri ve küf gibi mikroorganizmaların çoğalmasına zemin hazırlarken mikroorganizmaların üremeside kötü kokuların oluşmasını yol açar.





BULAŞIK MAKİNESİ KOKUSU NASIL GEÇER?

Makineni iç bileşenleri düzenli olarak temizlenerek kötü kokular önlenir. Filtreler, hortumlar ve kapı contası temizlenir.

Makine boş çalıştıılarak sıcak su ve sirke karşımı kullanılır.

Bulaşık makinesi yıkanması sonrasında kapısı hafifçe açılarak içerdeki nemin azalmasına yardımcı olunur.