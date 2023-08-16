  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Bulaşık makinesinde kötü kokulara son! Sadece iki malzeme tüm sorunu ortadan kaldıracak!

Bulaşık makinesinde kötü kokulara son! Sadece iki malzeme tüm sorunu ortadan kaldıracak!

Yayınlanma:
Bulaşık makinesinde kötü kokulara son! Sadece iki malzeme tüm sorunu ortadan kaldıracak!
Modern yaşamın vazgeçilmez yardımcılarından olan bulaşık makinesi içerisinde beklenmedik kokuların ortaya çıkmasına karşılık ne önlem alınması gerektiği araştırılmaya başlandı. Bulaşık makinesi neden kokar? İşte tüm detaylar haberimizde.

Bulaşık makinesinde oluşan kötü kokuların teme kaynakları arasında yemek artıklarının olması bulunuyor. 3 bileşenlerinde birikebilir ve zamanla bakteri üremesine yol açar. Bulaşık makinesi çalıştırırken neden koktuğu ya da kokunun nasıl önleneceğine dair meraklar çoğaldı. Bulaşık makinesinden gelen kötü kokuların nedeni...

BULAŞIK MAKİNESİNİN KÖTÜ KOKMA NEDENLERİ

-Bulaşık makinesinde ki bulaşıklar yıkanırken ve yağ kalıntılarının birikmesiyle oluşan kötü kokuların mikroorganizmaların üremesine zemin hazırladığı biliniyor.

-Yıkama sırasında nem ve suyla dolar makinenin içerisi kötü kokulara neden olur. Bakteri ve küf gibi mikroorganizmaların çoğalmasına zemin hazırlarken mikroorganizmaların üremeside kötü kokuların oluşmasını yol açar.

bulaşık makinesi kötü kokular

BULAŞIK MAKİNESİ KOKUSU NASIL GEÇER?

Makineni iç bileşenleri düzenli olarak temizlenerek kötü kokular önlenir. Filtreler, hortumlar ve kapı contası temizlenir.

Makine boş çalıştıılarak sıcak su ve sirke karşımı kullanılır.

Bulaşık makinesi yıkanması sonrasında kapısı hafifçe açılarak içerdeki nemin azalmasına yardımcı olunur. 

Yaşam
Adana, Afyon, Uşak, Ankara, Mersin ve 15 ilde yaşayanlar önlemini alsın! Daha önce böylesi yaşanmadı
Adana, Afyon, Uşak, Ankara, Mersin ve 15 ilde yaşayanlar önlemini alsın! Daha önce böylesi yaşanmadı
Mardin, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş! Çarşamba ve Perşembe günlerine aman dikkat
Mardin, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş! Çarşamba ve Perşembe günlerine aman dikkat
Sinop, Artvin, Samsun, Ordu, Rize, Giresun ve 5 ilde acil durum! Tir tir titreyecekler
Sinop, Artvin, Samsun, Ordu, Rize, Giresun ve 5 ilde acil durum! Tir tir titreyecekler
Türk kahvesini fokur fokur köpürten yöntem! Herkes nasıl yaptığınızı öğrenmek isteyecek
Türk kahvesini fokur fokur köpürten yöntem! Herkes nasıl yaptığınızı öğrenmek isteyecek
Güzellik merkezlerine para dökmeye son! Bu yöntemle siyah noktadan eser kalmayacak
Güzellik merkezlerine para dökmeye son! Bu yöntemle siyah noktadan eser kalmayacak
Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti! Sadece 5 malzemeyle sütlü irmik tatlısı! Bu tatlıyı yiyen bir daha isteyecek
Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti! Sadece 5 malzemeyle sütlü irmik tatlısı! Bu tatlıyı yiyen bir daha isteyecek
Resimdeki farklı sayıyı sadece yüksek QI seviyesi olanlar buluyor! 5 saniye içerisinde bulanın zekası Einstein ile yarışır
Resimdeki farklı sayıyı sadece yüksek QI seviyesi olanlar buluyor! 5 saniye içerisinde bulanın zekası Einstein ile yarışır