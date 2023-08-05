  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Bulaşık tabletlerine para dökmeye son! Bu malzemelerle yapınca bulaşıklar pırıl pırıl oluyor

Bulaşık tabletlerine para dökmeye son! Bu malzemelerle yapınca bulaşıklar pırıl pırıl oluyor

Yayınlanma:
Bulaşık tabletlerine para dökmeye son! Bu malzemelerle yapınca bulaşıklar pırıl pırıl oluyor
Evde bulunan 3 malzemeyle yapılan karışımla bulaşık makinesi teknelerine çok para harcamaktan kurtulabilirsiniz. Ev yapımı karışımınızdan bulaşık makinesinde yıkanabilir tabletler yapabilirsiniz. Üstelik hazırlaması da çok kolay. İşte paradan nasıl tasarruf edeceğiniz ve bulaşık yıkama tabletlerini doğal yoldan elde etmenin yolları..

Size bulaşık makinesi tabletlerine para ödemeyin, kendi tabletinizi evde yapın desek gerçekçi olur muydu? İnanmayacaksın ama evet. Ev yapımı bulaşık makinesi tabletlerini karbonat ve limon suyuyla çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz ve piyasadan satın aldığınız deterjanlardan daha fazla sonuç alırsınız.

Üstelik yapması çok kolay. Karışımı hazırladıktan sonra sadece 4 saat beklemeniz gerekiyor.

3 malzemeyle bulaşık makinesi tableti yapma

Bugün piyasadan satın aldığınız bulaşık makinesinin yıkama tabletleri oldukça pahalıdır ve fiyatları her geçen gün artmaktadır. Neredeyse yıkama tabletlerinin tanesi 1 lira ile 2 lira civarında tutuyor. 100'lü paket aldığınızda markasına göre 100 TL ve üzeri ödemeniz gerekiyor. Bu gerçekten bir servet değerinde..

Bulaşık makinesi tabletlerinin son güncel fiyatlarını hepimiz biliyoruz. Her geçen gün fiyat artışlarıyla bütçemiz sarsılıyor ve aynı zamanda da daha temiz olduğunu düşündüğümüz için alışık olduğumuz ürünlerden vazgeçemiyoruz. Kendi bulaşık tabletinizi evde kendi imkanlarınız ile kolaylıkla yapabileceğinizi söylesek.. Pahalı veya zahmetli olacağını düşünüyorsanız, tamamen yanılıyorsunuz. İşte ihtiyacınız olan malzemeler..

1 bardak kabartma tozu

¼ bardak sitrik asit (½ bardak limon suyu)

1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı (herhangi bir marka)

3 malzemeyle bulaşık makinesi tableti yapma

Kabartma tozunu büyük bir kaseye koyun, ardından sitrik asit veya limon suyu ekleyin. Ardından bulaşık deterjanını ekleyin ve bir spatula yardımı ile iyice çırptıktan sonra dondurma kalıbına koyun.

10 dakika kadar bekleyin ve daha sonra elinizle tablet şeklinde şekil verin. 4 saat açık bırakırsanız bulaşık makinesine kullanacağınız tabletler hazırdır.

Yaşam
Tapunuzda bu ibare var mı hemen bakın! Eğer varsa her an tapunuz elden gidebilir
Tapunuzda bu ibare var mı hemen bakın! Eğer varsa her an tapunuz elden gidebilir
Her bahçede mutlaka var! Toplaması kolay, kilosu 90 TL: Altın kadar kazandırıyor
Her bahçede mutlaka var! Toplaması kolay, kilosu 90 TL: Altın kadar kazandırıyor
Sigortası 1997 1999 2000 2002 yıllarında olanlara müjde! EYT'siz emekli olma yaşı düştü!
Sigortası 1997 1999 2000 2002 yıllarında olanlara müjde! EYT'siz emekli olma yaşı düştü!
Bu ürünleri artık marketlerden almak yok! Yasak geldi, raflar boşaldı
Bu ürünleri artık marketlerden almak yok! Yasak geldi, raflar boşaldı
Evleneceğiniz kişiyi bu burçlardan seçin! Evlilikte en iyi olan 5 burç açığa çıktı
Evleneceğiniz kişiyi bu burçlardan seçin! Evlilikte en iyi olan 5 burç açığa çıktı
Tatil keyfiniz her an kabus olabilir! Denize girerken aman dikkat: Sakat bırakıyor
Tatil keyfiniz her an kabus olabilir! Denize girerken aman dikkat: Sakat bırakıyor
Zincir markette büyük skandal! Bakmadan sakın almayın: İnsanları ölüme sürüklediler
Zincir markette büyük skandal! Bakmadan sakın almayın: İnsanları ölüme sürüklediler