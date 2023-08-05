Bulaşık tabletlerine para dökmeye son! Bu malzemelerle yapınca bulaşıklar pırıl pırıl oluyor

Size bulaşık makinesi tabletlerine para ödemeyin, kendi tabletinizi evde yapın desek gerçekçi olur muydu? İnanmayacaksın ama evet. Ev yapımı bulaşık makinesi tabletlerini karbonat ve limon suyuyla çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz ve piyasadan satın aldığınız deterjanlardan daha fazla sonuç alırsınız.

Üstelik yapması çok kolay. Karışımı hazırladıktan sonra sadece 4 saat beklemeniz gerekiyor.





Bugün piyasadan satın aldığınız bulaşık makinesinin yıkama tabletleri oldukça pahalıdır ve fiyatları her geçen gün artmaktadır. Neredeyse yıkama tabletlerinin tanesi 1 lira ile 2 lira civarında tutuyor. 100'lü paket aldığınızda markasına göre 100 TL ve üzeri ödemeniz gerekiyor. Bu gerçekten bir servet değerinde..

Bulaşık makinesi tabletlerinin son güncel fiyatlarını hepimiz biliyoruz. Her geçen gün fiyat artışlarıyla bütçemiz sarsılıyor ve aynı zamanda da daha temiz olduğunu düşündüğümüz için alışık olduğumuz ürünlerden vazgeçemiyoruz. Kendi bulaşık tabletinizi evde kendi imkanlarınız ile kolaylıkla yapabileceğinizi söylesek.. Pahalı veya zahmetli olacağını düşünüyorsanız, tamamen yanılıyorsunuz. İşte ihtiyacınız olan malzemeler..

1 bardak kabartma tozu

¼ bardak sitrik asit (½ bardak limon suyu)

1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı (herhangi bir marka)





Kabartma tozunu büyük bir kaseye koyun, ardından sitrik asit veya limon suyu ekleyin. Ardından bulaşık deterjanını ekleyin ve bir spatula yardımı ile iyice çırptıktan sonra dondurma kalıbına koyun.

10 dakika kadar bekleyin ve daha sonra elinizle tablet şeklinde şekil verin. 4 saat açık bırakırsanız bulaşık makinesine kullanacağınız tabletler hazırdır.