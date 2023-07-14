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Bunu duyduktan sonra incire tövbe edeceksiniz! Meğer yıllardır kandırılmışız

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Bunu duyduktan sonra incire tövbe edeceksiniz! Meğer yıllardır kandırılmışız
İncir sevmeyenler bile bu faydaları duyduktan sonra hemen tüketmeye başlayacak. Özel meyve olan incir kırmızı ters açan bir çiçek olurken faydaları ise saymakla bitmiyor. İşte tüm dertlere şifa olan incirin faydaları...

Görünüşünün güzelliği tadına yansıyan incirin bir de faydalarını duyanların ağzının suyu akıyor. Meyve olarak bilinen incirin aslında meyve olmadığı ve ters açan bir çiçek olduğu duyanlar fazlasıyla şaşırıyor. Kiraz ve diğer ağaçlar gibi incirin üremesi de farklıdır. İncirin faydaları ve incir hakkındaki sırlar haberimizde.

İNCİRİN ÜREMESİ

Herkesin meyve olarak bildiği incirin aslında meyve olmadığı duyanları şaşırtıyor. Özel olarak üretilen incirlerin özel bir arıya ihtiyacı vardır. Doğanın kural ihlali olarak tanımlanan incirin üretilmesi için kurban edilmiş bir eşek arısına ya da içinde ölen bir böceğe ihtiyaç duyulur.

incir

ÖZEL ARILARA İHTİYAÇ VARDIR

Her derde deva olan inciri tükettiğimizde çok sayıda meyve tüketmiş olursunuz. İncir çiçeklerinin üremesi için özel arıların olması gerekiyor. Arıların polen getirmesine bağlı değildir. İncir arısı olarak bilinen özel bir arı türüne ihtiyaç duyulurken arılar, incirin büyümesi için gerekli genetiğin gelişmesine yardımcı olur. İncir arıları ise incir olmadan hayatını devam ettiremez.

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