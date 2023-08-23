Bunu öğrendikten sonra çocuğunuza telefonu yasaklayacaksınız! Bu etki tüm hayatını etkiliyor

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, modern yaşamın vazgeçilmezi haline gelen cep telefonlarının özellikle çocukların göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Uzun süreli cep telefonu kullanımının çocuklarda miyop riskini artırdığını belirten Evereklioğlu, günümüzde artan teknoloji kullanımının göz sağlığını tehdit eden faktörleri de beraberinde getirdiğini vurguluyor.

Evereklioğlu, modern yaşamın gerekliliklerinden biri haline gelen cep telefonları ve diğer dijital cihazların, özellikle çocukların göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini inceledi. Artan ekran süreleri, özellikle uzun süreli oyun oynamak amacıyla cep telefonlarının kullanılması, çocuklarda miyop riskinin artışına neden olabiliyor. Gözün uzak nesneleri net bir şekilde görmek için gereken odaklama yeteneğini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan miyop, uzak görüşü bulanıklıkla karakterizedir.

Prof. Dr. Evereklioğlu, özellikle çocukların göz sağlığını korumak adına alınması gereken önlemleri de sıralıyor. Çocukların teknoloji kullanımını tamamen sınırlamak zor olabilir, ancak düzenli aralıklarla gözlerin dinlendirilmesi ve uzak nesnelere bakılmasının göz yorgunluğunu azaltabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda, çocukların açık havada zaman geçirmesi ve gözlerini uzak mesafelere yönlendirmesi, miyop riskini azaltmada yardımcı olabilir.





Bu noktada, özellikle cep telefonlarının oyun amaçlı uzun süreli kullanımının miyopisin hızla ilerlemesine neden olabileceği konusunda uyarıyor. Göz kaslarının uzun süre boyunca yakına odaklanmak durumunda kalarak aşırı çalışması, miyop riskini artırabilir.

Prof. Dr. Cem Evereklioğlu'nun vurguladığı gibi, teknolojiyi akıllıca kullanmak ve çocukların göz sağlığını korumak adına bilinçli önlemler almak önemlidir. Düzenli göz muayeneleri ve uzun süreli ekran kullanımından kaçınma, çocukların göz sağlığını desteklemek için atılabilecek adımlardan sadece birkaçıdır.