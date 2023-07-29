Bunu yapmayanın arabası elinde kalacak! Ne satabilecek, ne trafiğe çıkabilecek!

Araç Ruhsatı Olan Milyonlarca Kişiye Şok! Satış ve Trafik İşlemleri İçin Yeni Düzenleme Geliyor!

Araç sahiplerini büyük bir değişiklik bekliyor! Yapılacak olan yeni düzenlemeyle, araç ruhsatı olan milyonlarca kişi aracını satarken ve trafikten çekerken yeni işlemlerle karşılaşacak.

Yakın zamanda açıklanacak olan düzenlemeyle birlikte, araç sahiplerinin ruhsatlarında belirli bilgileri güncellemesi zorunlu hale gelecek. Bu bilgilerin güncellenmemesi durumunda ise araç sahipleri arabalarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek.

Uzmanlar, bu yeni düzenlemenin trafiğin daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla yapıldığını belirtiyor. Araç ruhsatlarında yer alan bilgilerin güncel ve doğru olması, araç alım-satım işlemlerinin daha şeffaf ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak.

Henüz detayları tam olarak açıklanmasa da, bu düzenlemeyle birlikte araç sahiplerinin ruhsatlarındaki bilgileri düzenli bir şekilde güncellemesi gerekecek. Böylece, araç satış ve trafik işlemleri daha kolay ve sorunsuz bir şekilde yapılacak.

Araç sahipleri, açıklanacak olan yeni düzenlemeyle ilgili resmi kaynakları ve ilgili kurumları takip etmeli ve ruhsatlarındaki bilgileri zamanında güncellemeyi unutmamalı. Bu sayede, araç sahipleri olası zorluklarla karşılaşmadan araçlarını rahatça satıp trafikten çekebilecekler.

ARACIYLA TRAFİĞE ÇIKANLAR DİKKAT! YENİ EK VERGİ ZAMMI YAYIMLANDI!

Kara Resmi Gazete'de yer alan son dakika haberine göre, araç ruhsatı olan milyonlarca kişi için şok edici bir gelişme yaşandı. Gelir İdaresi Başkanlığı, depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi amacıyla 7456 sayılı Yasa'yla getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tahsilatına ilişkin yeni esasları belirledi.

Özellikle akaryakıta gelen ÖTV ve KDV zammının ardından ek vergi zammıyla birleşen durum, sürücüleri zor durumda bırakacak. Araç sahipleri, bu yeni düzenlemeyle birlikte araç ruhsatlarında belirli bilgileri güncellemek zorunda kalacaklar.

Resmi Gazete'de bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre, ilgili yasanın yayım tarihinde sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile 31 Aralık 2023'e kadar ilk defa tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV'ye tabi olacaklar.

Bu düzenlemenin amacı, depremler nedeniyle ortaya çıkan ekonomik kayıpları telafi etmek ve trafiği daha düzenli hale getirmek olarak açıklandı. Ancak, araç sahiplerinin bu ek vergiyi düzenli olarak ödemeleri gerekecek. Aksi takdirde, arabalarını satmak ya da trafikten çekmek gibi işlemleri gerçekleştiremeyecekler.

Araç ruhsatı olan tüm sürücüler, bu yeni düzenlemeyi yakından takip etmeli ve resmi kaynaklardan güncel bilgilere ulaşarak gereken ödemeleri zamanında yapmalıdır. Aksi halde, araç satış ve trafik işlemlerinde sorunlar yaşanabilir. Detaylar için resmi kaynakları incelemeniz önemlidir.





DEPREMLERDEN ETKİLENENLERE EK VERGİ İSTİSNASI!

Kara Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi amacıyla ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tahsilatına ilişkin yeni esasları belirledi. Ancak mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerde belirli durumlarda ek vergi istisnası sağlanacak.

Buna göre, deprem tarihi itibarıyla tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hâle gelen binaların sahiplerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulacak.

Özellikle akaryakıta gelen ÖTV ve KDV zammının ardından ek vergi zammıyla birleşen durum, araç sahipleri için zorlayıcı olmuştu. Ancak, depremlerden etkilenen ve mücbir sebep hâli ilan edilen bölgelerdeki belirli durumlarda, ek vergi istisnası uygulanacak ve depremzedelerin ekonomik yükü hafifletilecek.

Sonuç olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından alınan yeni kararla birlikte, depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi amacıyla ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tahsilatına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre, 7456 sayılı Yasa ile getirilen ek MTV, araç ruhsatı olan milyonlarca kişi için geçerli olacak.

Araç sahipleri, ruhsatlarındaki belirli bilgileri güncellemek zorunda kalacaklar ve bu düzenlemeye uygun şekilde ek vergiyi ödemeleri gerekecek. Aksi takdirde, arabalarını satışa çıkaramayacak ve trafikten çekemeyecekler.

Ancak, mücbir sebep hâli ilan edilen bölgelerde depremlerden etkilenen belirli durumlarda ek vergi istisnası sağlanacak. Bu istisna, deprem tarihi itibarıyla tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır hasarlı hâle gelen binaların sahiplerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz hale gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtları kapsamaktadır.