Bunu yapmayanlar 9.944 TL cezaya mahkum! Tüm Türkiye'de aynı cezaya tabi

Türkiye genelinde yürürlükte olan Elektronik Emisyon İzleme Sistemi (EGEDES) ile emisyon testini yaptırmayan sürücülere ağır cezai yaptırımlar uygulanacak. Hava kirliliğiyle mücadelede önemli adım olarak değerlendirilen bu faaliyet, 81 ilde resmi olarak zorunlu hale getirildi.

Bunu yapmayanlar 9.944 TL cezaya mahkum! Tüm Türkiye'de aynı cezaya tabi
Yayın Tarihi:

Elektronik Emisyon İzleme Sistemi (EGEDES), araç sahiplerinin büyük ilgisini çeken emisyon testi uygulamasıyla hava kirliliğini azaltmayı hedefliyor. Emisyon kontrolü olmayan sürücüleri tespit edecek şekilde kurulan sistem, Türkiye genelinde titizlikle kontrol edilecek.

Emisyon testini geçemeyenlere uygulanan para cezalarının miktarı önemli ölçüde arttı. 2023 yılında emisyon muayenesi yaptırmayan sürücülere verilecek idari para cezası ilk başlarda 6 bin 275 TL olarak uygulanırken yeniden değerlendirme oranı yüzde 58,46 şeklinde belirlendi ve rakam 9 bin 943 TL yükseldi. Aynı aracın emisyon standartlarını ihlal etmesi durumunda ödenecek ceza miktarı ise 19 bin 897 TL'ye çıkmış olacak.

emisyon testi uygulaması 9.944 TL ceza

EGEDES, emisyonları ölçülmeyen araçları tespit edip trafiği engellemeden test ederek çevreci bir yaklaşım sergilemektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hayata geçirilen EGEDES projesinin hava kalitesini iyileştirmeye yönelik bir girişim olarak öne çıktığı bilinmektedir.

Ayrıca yeni düzenlemeyle, emisyon ölçümlerini belgesiz yapan, sahte belge düzenleyen ve sahte belge düzenleyenlere de 79 bin 611 TL para cezası verilecek. Bu düzenleme ile araç sahiplerinin çevre dostu önlemlere uymaları istenmekte olup, çevreye olan etkinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Öne Çıkanlar
İndirimi kaçıran ah vah edecek! BİM'de hepsi 11-15-20-39 TL'ye raflara dizilecek İndirimi kaçıran ah vah edecek! BİM'de hepsi 11-15-20-39 TL'ye raflara dizilecek
Icardi hayranları hayatının şokunu yaşadı! Bu kadarı beklenmiyordu: Az önce duyuruldu Icardi hayranları hayatının şokunu yaşadı! Bu kadarı beklenmiyordu: Az önce duyuruldu
Evinin arsasının tapusu olan sakın bunu yapmasın! Tüm paranız elinizden gidebilir Evinin arsasının tapusu olan sakın bunu yapmasın! Tüm paranız elinizden gidebilir
Çok Okunanlar
Ekstra malzemeye gerek yok! 1 su bardağı mercimek yetiyor: Lezzetine doyum olmayacak Ekstra malzemeye gerek yok! 1 su bardağı mercimek yetiyor: Lezzetine doyum olmayacak Hacettepe Üniversitesi personel alımı sona eriyor! İlkokul, lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat Hacettepe Üniversitesi personel alımı sona eriyor! İlkokul, lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat Kahvaltılara farklı bir lezzet! 5 farklı omlet çeşidi ile kahvaltıyı lezzet şölenine çevirin Kahvaltılara farklı bir lezzet! 5 farklı omlet çeşidi ile kahvaltıyı lezzet şölenine çevirin Yalancı Profiterol nasıl yapılır? Kedi dili bisküvi, muhallebi ve çikolata sosu ile harika bir lezzet Yalancı Profiterol nasıl yapılır? Kedi dili bisküvi, muhallebi ve çikolata sosu ile harika bir lezzet Sivas, Kastamonu, Trabzon, Hatay ve o illere acil uyarı! Kapıyı pencereyi sıkı sıkı kapatın Sivas, Kastamonu, Trabzon, Hatay ve o illere acil uyarı! Kapıyı pencereyi sıkı sıkı kapatın Bu indirim şaka değil gerçek! 169,90 TL yerine kısa süre 89 TL'ye satılacak Bu indirim şaka değil gerçek! 169,90 TL yerine kısa süre 89 TL'ye satılacak