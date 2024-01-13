Bunu yapmayanlar 9.944 TL cezaya mahkum! Tüm Türkiye'de aynı cezaya tabi

Elektronik Emisyon İzleme Sistemi (EGEDES), araç sahiplerinin büyük ilgisini çeken emisyon testi uygulamasıyla hava kirliliğini azaltmayı hedefliyor. Emisyon kontrolü olmayan sürücüleri tespit edecek şekilde kurulan sistem, Türkiye genelinde titizlikle kontrol edilecek.

Emisyon testini geçemeyenlere uygulanan para cezalarının miktarı önemli ölçüde arttı. 2023 yılında emisyon muayenesi yaptırmayan sürücülere verilecek idari para cezası ilk başlarda 6 bin 275 TL olarak uygulanırken yeniden değerlendirme oranı yüzde 58,46 şeklinde belirlendi ve rakam 9 bin 943 TL yükseldi. Aynı aracın emisyon standartlarını ihlal etmesi durumunda ödenecek ceza miktarı ise 19 bin 897 TL'ye çıkmış olacak.





EGEDES, emisyonları ölçülmeyen araçları tespit edip trafiği engellemeden test ederek çevreci bir yaklaşım sergilemektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hayata geçirilen EGEDES projesinin hava kalitesini iyileştirmeye yönelik bir girişim olarak öne çıktığı bilinmektedir.

Ayrıca yeni düzenlemeyle, emisyon ölçümlerini belgesiz yapan, sahte belge düzenleyen ve sahte belge düzenleyenlere de 79 bin 611 TL para cezası verilecek. Bu düzenleme ile araç sahiplerinin çevre dostu önlemlere uymaları istenmekte olup, çevreye olan etkinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.