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Bunu yapmayanlar için ceza alarmı! Tam 3.036 TL ödemek zorunda kalacaklar

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Bunu yapmayanlar için ceza alarmı! Tam 3.036 TL ödemek zorunda kalacaklar
Kurban Bayramı öncesi, kurban kesimi için alınan tedbirler açıklandı. Kurallara uymayanlar para cezasıyla karşılaşacak. Kurban kesimi kurallarına uymayan vatandaşlar, 3.036 TL ceza ödeyecek. Amacımız hijyen, güvenlik ve çevre korumasını sağlamak, toplumun sağlığını korumaktır. Kurban kesimlerinin kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir. Böylece, sağlık riskleri en aza indirilirken huzur ve güvenlik sağlanacaktır.

KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 3.036 TL PARA CEZASI UYGULANACAK

Kurban Bayramı öncesi, kurban kesimiyle ilgili alınan tedbirler resmi olarak duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, umuma açık alanlarda kurban satışı ve kesimi yapacak olanlar ile gerekli önlemleri almayanlara yönelik uygulanacak para cezasının miktarını açıkladı. Bu çerçevede, kurallara uymayanlara 3.036 TL idari para cezası uygulanacak. Kurban Bayramı süresince, Çevre Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü denetim ekipleri, satış ve kesim yerlerini titizlikle denetleyecektir.

ceza

Umuma açık alanlarda, parklar, bahçeler, caddeler, sokaklar, bina önleri, meydanlar gibi yerlerde kurban satışı ve kesimi yapılması, ayrıca uygun olmayan alanlarda kurban atıklarının bırakılması durumunda yasal yaptırımlar uygulanacaktır. Bu kapsamda, umuma açık alanlarda ve uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlara, Çevre Kanunu'nun 20. maddesine göre 3.036 TL idari para cezası verilecektir. Kurban kesimi yapılan yerlerde gerekli yasaklara uymayan ve kurban atıklarını toprağa bırakmadan önlem almayan tesislere 293.188 TL, konutlarda ise 7.283 TL idari para cezası uygulanacaktır. Kurban kesiminden kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde, atıklar sızdırmaz, dayanıklı ve yoğun siyah polietilen torbalara konulacak ve torba hacminin üçte ikisini aşmayacak şekilde düzenlenecektir. Torbalar, sıkıca kapatıldıktan sonra Kurban Bayramı süresince düzenli temizlik hizmeti veren belediye ekiplerine teslim edilmelidir.

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