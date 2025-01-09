Bursa'da 7 Asırlık Gezek Geleneği Yaşatılıyor

Bursa Gezek Evi, 650 yıllık 'gezek' kültürünü yaşatmak için açıldı ve Türk sanat müziği etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:19
Bursa'da 7 Asırlık Gezek Geleneği Yaşatılıyor

Bursa'da 7 Asırlık Gezek Geleneği Yaşatılıyor

Bursa, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne adını yazdıran 650 yıllık müzikli sohbet geleneği "gezek" ile tarihi bir mirası yaşatmaya devam ediyor.

Osmangazi Belediyesinin yaptığı açıklamayla birlikte, Bursa Gezek Evi hizmete alındı. Merinos Tren İstasyonu Sosyal Tesisleri'nin bir bölümü, gezer kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla bu özel mekana dönüştürüldü. Mekan, Bursa Dostluk Gezek Musiki Derneği'nin kullanımına sunuldu.

Bursa Gezek Evi’nde, dernek üyeleri ilk sahne provasını gerçekleştirerek Türk sanat müziği eserlerini icra etti. Ayrıca, her ay sonunda Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan "Bursa Dostluk Gezeği" etkinliği için hazırlıklar da devam ediyor.

Dernek Başkanı Ali Piliçer, geçmişten geleceğe köprü kuracak bu mekanın açılmasıyla birlikte büyük bir hayalin gerçeğe dönüştüğünü belirtti. Gezek kültürü, üyelerin katılımı ile belirli günlerde gerçekleştirilen evlerdeki etkinlikler ile Türk sanat müziğini yaşatmayı, müzik adamları yetiştirmeyi, sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

Bursa'da, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde bulunan 650 yıllık...

Bursa'da, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde bulunan 650 yıllık müzikli sohbet geleneği "gezek" kültürünün yaşatılması için "Bursa Gezek Evi" hizmete alındı. Bursa Gezek Evi'nde ilk sahne provasını gerçekleştiren dernek üyeleri, Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerini icra etti.

Bursa'da, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde bulunan 650 yıllık...

Bursa'da, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde bulunan 650 yıllık müzikli sohbet geleneği "gezek" kültürünün yaşatılması için "Bursa Gezek Evi" hizmete alındı. Bursa Gezek Evi'nde ilk sahne provasını gerçekleştiren dernek üyeleri, Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerini icra etti.

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