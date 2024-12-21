Bursa'da Lise Öğrencilerinden Geleneksel 'Kışı Karşılama' Ritüeli

Bursa'da Geleneksel Kışı Karşılama Etkinliği

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi tarafından, eski Türk geleneklerinin yaşatılması amacıyla "kışı karşılama" ritüeli başarılı bir şekilde canlandırıldı. Bu etkinlik, TÜBİTAK 2204-A Lise Proje Yarışmaları kapsamında ve İnegöl Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Alper Taban'dan Destek

Etkinliğin yapıldığı Bilalköy Mahallesi'nde, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban programda yaptığı konuşmada projeye katkı sunan herkese teşekkür etti. Taban, bu tür projelerin hem eğitim açısından önemli olduğunu hem de toplumda büyük bir farkındalık yarattığını vurgulayarak, "Baharın gelişini kutladığımız gibi, burada da toprağı uykuya gönderiyoruz. Gelenek göreneklerimizin, adetlerimizin yaşatılmasını istiyoruz. Unutulmaya yüz tutan tüm bu güzellikleri gün yüzüne çıkaralım." ifadesini kullandı.

Öğretmenin Vurgusu: Kültürel Farkındalık

Proje yürütücüsü ve Felsefe Grubu Öğretmeni Pınar Yıldız, bu tür etkinliklerin genç nesillerde kültürel farkındalık oluşturduğunu ve bölgeye değer kattığını belirtti. Yıldız, "Bugün 21 Aralık, en uzun geceyi yaşadığımız gün. Kışın gelişini kutluyoruz. Bu, eski bir Türk geleneğidir. Bir sonraki seferde de nevruzda doğayı uyandıracağız, bunu şenlikle kutlayacağız." diye ekledi.

Eğlenceli Etkinlik Programı

Mahalle meydanında gerçekleştirilen programda, geleneksel deve oyunu sergilendi ve İnegöl Belediye Başkanlığı Halk Dansları Ekibi gösteri sundu. Bunun yanı sıra, yöresel lezzetlerin tanıtıldığı ve yerel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla kurulan kadın kooperatifinin tanıtımı yapıldı.

Etkinlikte Yer Alan İlgililer

Etkinlikte, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi'nin yöneticileri ve Bilalköy halkı da yer aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir lisede, eski Türk geleneklerinin yaşatılması amacıyla "kışı karşılama" ritüeli canlandırıldı. Mahallenin meydanında kışı karşılama ritüellerine yer verilen, geleneksel deve oyununun sahnelendiği programda, İnegöl Belediye Başkanlığı Halk Dansları Ekibi gösteri sundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir lisede, eski Türk geleneklerinin yaşatılması amacıyla "kışı karşılama" ritüeli canlandırıldı. Mahallenin meydanında kışı karşılama ritüellerine yer verilen, geleneksel deve oyununun sahnelendiği programda, İnegöl Belediye Başkanlığı Halk Dansları Ekibi gösteri sundu.